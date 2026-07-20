14 éves lány sérelmére elkövetett erőszak miatt vettek őrizetbe egy iraki fiatalt Bécsben

A fiatalt egy 14 éves lány sérelmére elkövetett, veszélyesnek ítélt fenyegetésekkel és ismétlődő erőszakos cselekményekkel, köztük többrendbeli nemi erőszakkal is vádolják. A gyanúsított tagadta az ellene felhozott vádakat kihallgatásán, és azt állította, hogy kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális cselekményekről volt szó, és kapcsolata van az áldozattal.

Az áldozat július elején fordult egy bizalmi személy társaságában a rendőrséghez, feljelentve a 15 éves fiút. Elmondta, hogy egy ideig kapcsolata volt a gyanúsítottal, s beszámolt arról is, hogy a bűncselekmények a kapcsolat ideje alatt és után történtek. A rendőrség ezt követően őrizetbe vette a fiatal irakit bécsi lakásán.

A gyanúsítottat a bécsi ügyészség utasítására fogdában helyezték el.