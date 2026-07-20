ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.16
usd:
317.25
bux:
141600.83
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Elva Etienne/Getty Images

14 éves lány sérelmére elkövetett erőszak miatt vettek őrizetbe egy iraki fiatalt Bécsben

Infostart / MTI

Elfogtak Bécsben egy 15 éves iraki állampolgárt, akit szexuális bűncselekményekkel gyanúsítanak - közölte hétfőn az osztrák rendőrség.

A fiatalt egy 14 éves lány sérelmére elkövetett, veszélyesnek ítélt fenyegetésekkel és ismétlődő erőszakos cselekményekkel, köztük többrendbeli nemi erőszakkal is vádolják. A gyanúsított tagadta az ellene felhozott vádakat kihallgatásán, és azt állította, hogy kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális cselekményekről volt szó, és kapcsolata van az áldozattal.

Az áldozat július elején fordult egy bizalmi személy társaságában a rendőrséghez, feljelentve a 15 éves fiút. Elmondta, hogy egy ideig kapcsolata volt a gyanúsítottal, s beszámolt arról is, hogy a bűncselekmények a kapcsolat ideje alatt és után történtek. A rendőrség ezt követően őrizetbe vette a fiatal irakit bécsi lakásán.

A gyanúsítottat a bécsi ügyészség utasítására fogdában helyezték el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    14 éves lány sérelmére elkövetett erőszak miatt vettek őrizetbe egy iraki fiatalt Bécsben

rendőrség

bécs

gyanúsítás

szexuális bűncselekmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget

Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget
Polgár Judit Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit bejegyzéséhez azt írta, hogy a jövőben is számítanak rá.
 

Megszólalt a Fidesz Polgár Judit döntése után

Reagált a KDNP Polgár Judit bejelentésére

Magyar Péter: nem társadalmi konzultációról beszéltünk a köztársasági elnök választása kapcsán

Magyar Péter napirend előtt: most átmeneti köztársasági elnököt választunk

„Ilyen defenzívában még nem volt!” – Ellenzéki válaszok Magyar Péternek

VIDEÓ
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.21. kedd, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn

Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn

Ukrán hírszerzési jelentések szerint Oroszország a légvédelem túlterhelése érdekében gyorsabban használja el a csapásmérő fegyvereit, mint ahogyan újra tudja termelni azokat. Az ukrán drónok továbbra is okoznak kényelmetlen pillanatokat az oroszoknak: a sokat támadott Engels légibázison a jelek szerint egy újabb ritka Tu-95-ös nehézbombázót ütöttek ki. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Magyar Péter Polgár Judit visszalépéséről: A felelősség kizárólag engem terhel

Megszólalt Magyar Péter Polgár Judit visszalépéséről: A felelősség kizárólag engem terhel

Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben reagált arra, hogy Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést.

BBC
Business Sport Travel Science
Healey appointed chancellor and Miliband becomes foreign secretary as Burnham picks cabinet

Healey appointed chancellor and Miliband becomes foreign secretary as Burnham picks cabinet

Meanwhile Shabana Mahmood will stay on as home secretary in Prime Minister Andy Burnham's top team.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 20:40
Víztölcsér csapott le a horvát tengerpartra, egy nőbe villám csapott
2026. július 20. 18:56
Kiterjed az olajblokád, szintet lép az iráni háború
×
×