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A spanyol válogatott tagjai ünnepelnek a világbajnoki trófeával a 2026-os labdarúgó-világbajnokság SpanyolországArgentína döntõ mérkõzése utáni díjátadó ünnepségen az East Rutherford-i MetLife Stadionban 2026. július 19-én. Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra gyõzött a címvédõ argentin csapat ellen.
Nyitókép: MTI/EPA/Sarah Yenesel

A korábbi magyar válogatott szerint a FIFA nagyot húzott a vb-vel

Infostart / InfoRádió

Sportszakmai szempontból kivételesen izgalmas világbajnokságot láthatott a közönség – fejtette ki az InroRádióban Vincze Ottó. A korábbi magyar válogatott labdarúgó szerint bár számos csalódást keltő szereplésnek lehettünk szemtanúi, a legnagyobb sztárok így is szórakoztatni tudták a közönséget az idei tornán.

Az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon ezúttal nagyobb esélyt kaptak olyan válogatottak, akiknek különben esélyük sem lett volna kijutni a tornára, így valahol a futball minden egyes résztvevője azt érezhette, esélye van arra, hogy valamilyen szinten megmutassa magát, hogy a nyertese legyen erkölcsileg, szakmailag, anyagilag, vagy akár minden szempontból a világbajnokságnak – fogalmazott Vincze Ottó, aki ilyen szempontból nagyon elégedett a vb-vel.

Szerinte a hármas szervezés „pico bello”, azaz kifogástalanul lehozta ezt a világbajnokságot különösebb atrocitás, gond nélkül, és telt házas, aránylag jó meccseket láthatott a közönség. Megjegyezte: a nagy csapatok nagy játékosai megterhelő szezonok után fáradtabban érkeztek a világbajnokságra, ezért a kisebb nemzetek együttesei is jól helyt tudtak állni, megnehezítve a nagyok dolgát.

A FIFA és a szervezők egy olyan terméket raktak le a nyári világbajnoksággal az asztalra, amely megmutatta azt, hogy a futball is egy óriási biznisz, egy nagy termék, amely mindenkit ki kell hogy szolgáljon. „A legmagasabb társadalmi rétegektől kezdve láttuk a nagy neveket, az amerikai színészeket, zenészeket, celebeket, láttunk fantasztikus gólokat, végre olyan megoldásokat láttunk, amelyben a nagy játékosok felszabadultak, és visszanyúltunk egy kicsit a grundhoz is, és élveztük minden pillanatát” – sorolta.

Vincze Ottó szerint ebben a gépiesített, felgyorsult világban ez mindennél többet ér, és reményei szerint hasonló világbajnokságra kerül majd sor a jövőben, mert szerinte szakmailag is és élmény szinten is meghozta azt, amit várni lehetett tőle, sőt, azon túl is teljesített.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

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