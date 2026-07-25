Szexuális visszaélési vádak miatt menesztették az ICC főügyészét

A tájékoztatás szerint a tagállamok 125 tagú közgyűlésén mintegy 80 tag szavazta meg a június 9-én már felfüggesztett brit jogász végleges menesztését hivatalából. A tagok titkos szavazással, az abszolút többség elve alapján döntöttek a kérdésben.

A döntés egy több mint másfél évig tartó vizsgálat nyomán született, amelyet az ENSZ belső ellenőrzési szolgálata (OIOS) folytatott le egy, a főügyész ellen felhozott szexuális zaklatási ügyben.

A brit jogászt 2024-ben egy közeli munkatársa vádolta meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül zaklatta, illetve beleegyezése nélküli szexuális cselekményekre kényszerítette. Khan minden vádat visszautasít.

Sajtóértesülések szerint az ENSZ vizsgálata „ténybeli alapot” talált a vádakhoz, és tanúvallomások is alátámasztották a panaszos állításait. Ugyanakkor három bíró külön jelentése arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyítékok nem elegendőek a vádak kétséget kizáró bizonyításához.

Az 56 éves Karim Khan 2021 óta töltötte be a főügyészi tisztséget. Egyebek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy letartóztatási parancsot kezdeményezett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt a Gázai övezeti háborúval kapcsolatban. Tavaly májusban önkéntes szabadságra vonult az ellene indult vizsgálat lezárásáig. Ő volt az első ICC-főügyész, akit a bíróság felügyeleti szerve hivatalosan felfüggesztett.

Az ICC alapító szerződéséhez 125 állam csatlakozott, köztük valamennyi európai uniós tagállam. Az Egyesült Államok, Oroszország és Izrael nem tagja a testületnek.