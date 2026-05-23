ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 23. szombat Dezső
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A szerb nemzeti lobogó benne a címerrel.
Nyitókép: Unsplash

Szerb házelnök: Belgrád és Moszkva nem ápol „testvéri kapcsolatot”

Infostart / MTI

Ana Brnabic szerint, bár Aleksandar Vucic államfő és Vlagyimir Putyin között folyik kommunikáció, Szerbia értékrendjét tekintve teljesen összehangolódott az EU-val.

Szerbia nem tekinti „testvéri kapcsolatnak” az Oroszországgal fenntartott viszonyát, ugyanakkor nem kíván szankciókat bevezetni Moszkvával szemben – jelentette ki Ana Brnabic szerb házelnök a Politico brüsszeli hírportálnak adott interjújában, amelyet a szerb sajtó szemlézett pénteken.

A szerb parlament elnöke a prágai Globsec nemzetközi konferencián nyilatkozva hangsúlyozta: Szerbia az értékek tekintetében „teljes mértékben összehangolódott” az Európai Unióval. Hozzátette: Aleksandar Vucic államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök között létezik kommunikáció, de szerinte ez nem jelent különleges vagy „testvéri” kapcsolatot. Rámutatott, hogy egyes uniós országok vezetői is kapcsolatban állnak Oroszországgal, például Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki idén is járt Moszkvában, míg a szerb elnök 2026-ban még nem utazott Oroszországba.

A házelnök ugyanakkor kiemelte, hogy Belgrád elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását, agressziónak nevezte a háborút, valamint megszavazta Oroszország kizárását az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából. Hozzátette: Szerbia azért nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, mert az 1990-es években Jugoszlávia ellen is vezettek be büntetőintézkedéseket, és a szerb nép „nem szereti a szankciókat”.

Ana Brnabic arra is rámutatott, hogy Szerbiának nincs jelentős külkereskedelmi forgalma Oroszországgal, és például Bosznia-Hercegovinával nagyobb a kétoldalú árucsere, így a szankciók bevezetése „teljesen lényegtelen”.

Hozzátette: Szerbia európai integrációja továbbra is „stratégiai prioritás”, ugyanakkor úgy vélte, hogy a csatlakozási folyamat „játékszabályai” 2014-hez képest megváltoztak, és ez szerinte „nem igazságos”.

A politikus ugyanakkor elismerte, hogy az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok megnehezítik az ország európai uniós csatlakozási folyamatát. A szerb EU-csatlakozási tárgyalásokon 2021 decembere óta nem nyitottak meg újabb fejezetet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Szerb házelnök: Belgrád és Moszkva nem ápol „testvéri kapcsolatot”

oroszország

moszkva

parlament

szerbia

diplomácia

házelnök

ana brnabic

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: az Orbán-kormány meghamisíthatta a költségvetést, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Tisza-kormány: az Orbán-kormány meghamisíthatta a költségvetést, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter tegnap arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez. Novák Katalin kabinetfőnöke ma elárulta, hogy Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében a volt államfőnél. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel az idei költségvetésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után

Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után

A hatóságok büntetőeljárást indítottak a Mol olefingyárában történt pénteki üzemi baleset miatt, amelyben egy dolgozó életét vesztette.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 16 years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 23. 12:30
Zelenszkij a társult tagságról: nem lenne méltányos
2026. május 23. 12:00
Kiderült, hogyan juthatnak át a tankerek az Irán által ellenőrzött Hormuzi-szoroson
×
×