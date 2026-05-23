2026. május 23. szombat Dezső
At the gas station.
Nyitókép: gremlin/Getty Images

Marad a csökkentett jövedéki adó az olasz üzemanyagokra

A mostani a negyedik alkalom, hogy a Meloni-kormány meghosszabbítja az intézkedést.

A Giorgia Meloni vezette olasz kormány június 6-ig meghosszabbította az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését - közölte a miniszterelnöki hivatal péntek este.

A benzinnél a csökkentés jelenleg literenként öt centnek felel meg, a gázolaj esetében pedig literenként tíz centről van szó.

A római kormány március 18. óta fenntartja az üzemanyagok adócsökkentését: korábban ez literenként húsz cent volt a benzinnél és huszonöt cent a gázolajnál.

Ezzel egy időben fenntartják a fuvarozók támogatását a megnövekedett üzemanyagárak miatt. A fuvarozók korábban sztrájkot hirdettek május 25-étől, amit egyelőre felfüggesztettek.

A kormány rendelkezése szerint hatályban marad a mezőgazdasági műtrágyavásárlásra nyújtott 30 százalékos adókedvezmény is.

Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez?
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten.
Kik az új Tisza-kormány erős emberei?
 
Fontos változás jön a jogosítványoknál

Az Európai Unió új irányelve alapján 2029-ig jelentősen átalakulnak a B kategóriás jogosítványokra vonatkozó szabályok. A tagállamoknak be kell vezetniük a digitális vezetői engedélyt, megemelkedik az alternatív meghajtású járművek megengedett legnagyobb össztömege, a kezdő sofőrökre pedig szigorúbb előírások vonatkoznak majd - írta a Világgazdaság.

Sokkoló részletek a Mol-robbanásról: lélegeztetőgépre került az egyik sérült

Négy súlyos égési sérültet ápolnak Debrecenben a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás után.

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 17 years.

2026. május 23. 10:00
Marad-e diákmunka a diákoknak, vagy pedig mindent visz az AI?
2026. május 22. 21:20
Közgazdász: alacsony szinten stagnálnak a beruházások
