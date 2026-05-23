Marad a csökkentett jövedéki adó az olasz üzemanyagokra

A Giorgia Meloni vezette olasz kormány június 6-ig meghosszabbította az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését - közölte a miniszterelnöki hivatal péntek este.

A benzinnél a csökkentés jelenleg literenként öt centnek felel meg, a gázolaj esetében pedig literenként tíz centről van szó.

A római kormány március 18. óta fenntartja az üzemanyagok adócsökkentését: korábban ez literenként húsz cent volt a benzinnél és huszonöt cent a gázolajnál.

Ezzel egy időben fenntartják a fuvarozók támogatását a megnövekedett üzemanyagárak miatt. A fuvarozók korábban sztrájkot hirdettek május 25-étől, amit egyelőre felfüggesztettek.

A kormány rendelkezése szerint hatályban marad a mezőgazdasági műtrágyavásárlásra nyújtott 30 százalékos adókedvezmény is.