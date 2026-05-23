Nyitókép: Pixabay

Újra él az ukrán agrárimport korlátozása

Megjelent a Magyar Közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen, Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére.

A kormányrendelet szerint bizonyos, Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. Az uniós jog által megkövetelt szigorú termelési, élelmiszer-biztonsági és növényegészségügyi szabályoknak való megfelelési kötelezettség hiányában az ukrán termékek behozhatatlan versenyelőnnyel rendelkeznek, amely súlyos zavarokat okoz a tagállamok belső piacán.

A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A Magyarország területén átmeneti megőrzésben lévő, Ukrajna területéről származó érzékeny termék nem vonható szabad forgalomba bocsátás, valamint vámraktározási, vámszabad területi vagy aktív feldolgozási eljárás alá.

A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgómagot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket.

A behozatali tilalom nem alkalmazható arra a szállítmányra, amelyet a fuvarozó nyilatkozata alapján átszállítanak Magyarországon úgy, hogy a behozatal napjától számított tizenötödik nap végéig elhagyja az ország területét. Az érzékeny terméket szállító eszközt a Magyarország területére történő belépéskor hatósági zárral kell ellátni úgy, hogy a szállítóeszközről való bármilyen mennyiség eltávolítására csak a hatósági zár roncsolásával kerülhessen sor.

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook-oldalán a Magyar Közlöny megjelenése után azt írta: a Fidesz olyan helyzetet teremtett, hogy a rendeleti kormányzás megszűnésével az Ukrajnából származó mezőgazdasági termények behozatali tilalma megszűnt.

A TISZA kormány a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megtette azt, amit megkövetel a magyar emberek élelmiszerbiztonsága. Ránk számíthatnak a gazdák. Felelősen cselekszünk a magyar emberek érdekében - fogalmazott a miniszter.

Migrációkutató Intézet: folyamatos a migrációs nyomásgyakorlás, de már vannak előremutató eszközök ellene

Az MCC Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy egyre gyakrabban használják az EU-val szemben barátságtalan államok politikai nyomásgyakorló eszközként a bevándorlást, Európa viszont csak lassan és megfontoltan reagál, mert sokkal inkább meg van kötve a keze, mint az autoriter államoknak. Vannak azonban szerinte a kerítéseknél hatékonyabb módszerek is, mint például a „kapuőr államok létrehozása”.
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Tisza-kormány: több fronton is mozgásban a politika - bizottsági cserék, reptérfejlesztés és a kegyelmi ügy

A Fidesz-frakció több parlamenti bizottságban is módosítaná a képviselői helyeket az Országgyűlés alakuló ülésén kialakított felálláshoz képest. Orbán Anita külügyminiszter eközben a helsingborgi NATO-külügyminiszteri tanácskozáson vesz részt, ahol kétoldalú megbeszélést folytatott ukrán kollégájával, Andrij Szibihával is. Vitézy Dávid a budapesti repülőtér fejlesztéséről beszélve azt hangsúlyozta, hogy a kormány stratégiai jelentőségű ügyként tekint a reptér kapacitásának növelésére és elérhetőségének javítására, ezen belül a kötöttpályás kapcsolat kiépítésére. Magyar Péter pedig arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez.

Hatalmas lángok csaptak fel egy pelletüzemben: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Több város tűzoltói is a helyszínre siettek, miután kigyulladt egy pelletüzem Fejér vármegyében.

At least 90 dead in Chinese coal mine explosion, state media reports

The explosion took place at 19:29 local time on Friday at a coal mine in northern China.

