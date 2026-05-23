Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Friedrich Merz német kancellárral a berlini kancellári hivatalban tartott sajtóértekezletén 2026. április 14-én.
Zelenszkij a társult tagságról: nem lenne méltányos

Infostart / MTI

Szerinte így hazájának nem lenne szava az unióban.

Méltánytalannak nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Ukrajna társult európai uniós tagáságáról szóló felvetést az EU-s vezetőknek küldött, a Reuters hírügynökség által szombaton szemlézett levelében, amelyben úgy vélte, ha az elképzelés megvalósulna, hazájának "nem lenne szava az unióban".

"Európát védelmezzük; egészen, nem részlegesen és nem félintézkedésekkel. Ukrajna méltányos hozzáállást érdemel, és egyenlő jogok illetik meg Európában" - jelentette ki az elnök, leszögezve: "megfelelő az idő arra, hogy érdemben és teljeskörűen előrelépjünk Ukrajna EU-s tagságának ügyében".

Mint mondta,

az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból "lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon".

Az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, António Costának, az Európai Tanács elnökének, valamint Nikosz Hrisztodulidesznek, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét ebben a félévben ellátó Ciprus elnökének küldött levélben az ukrán államfő Friedrich Merz német kancellár azon felvetésére reagált, amely szerint Ukrajnának a teljes jogú csatlakozási folyamat idejére társult tagsági státuszt kellene kapnia.

Ennek értelmében Ukrajna vezetője részt vehetne az EU-csúcstalálkozókon, de szavazati jog nélkül, Kijev pedig képviselőt delegálhatna az Európai Bizottságba, valamint szavazati joggal nem rendelkező tagokat az Európai Parlamentbe is.

A tagállamoknak be kell vezetniük a digitális vezetői engedélyt, megemelkedik az alternatív meghajtású járművek megengedett legnagyobb össztömege, a kezdő sofőrökre pedig szigorúbb előírások vonatkoznak majd - írta a Világgazdaság.

A külügyminiszter arról beszélt, hogy az előző kormány korrupciója miatt Magyarország végleg elesett 2 milliárd eurónyi uniós forrástól.

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 17 years.

2026. május 23. 12:00
2026. május 23. 11:20
