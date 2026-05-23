2026. május 23. szombat Dezső
A Donald Trump amerikai elnök által a Nemzeti Hírszerzés igazgatójának jelölt Tulsi Gabbard a szenátus hírszerzési bizottsága előtti meghallgatásán 2025. január 30-án Washingtonban.
Nyitókép: MTI/EPA/Anna Rose Layden

Távozik az amerikai hírszerzés igazgatója

Ennek azonban a politikához ezúttal nincs köze.

Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója. A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását, elhatározását Donald Trump elnökkel pénteken közölte.

A döntés hátterében férjének betegsége áll,

a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak - derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből.

Egyben azt írta, "hálás vagyok a felém megnyilvánuló bizalomért és a lehetőségért, hogy igazgatóként vezethettem a Nemzeti Hírszerzés Igazgatóságát másfél éven keresztül". Hozzátette, hogy teljes mértékben férje oldalán akar állni a betegséggel folytatott küzdelemben a következő hetekben és hónapokban, ami nem teszi lehetővé, hogy jelenleg közhivatalt vállaljon.

Migrációkutató Intézet: folyamatos a migrációs nyomásgyakorlás, de már vannak előremutató eszközök ellene

Az MCC Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy egyre gyakrabban használják az EU-val szemben barátságtalan államok politikai nyomásgyakorló eszközként a bevándorlást, Európa viszont csak lassan és megfontoltan reagál, mert sokkal inkább meg van kötve a keze, mint az autoriter államoknak. Vannak azonban szerinte a kerítéseknél hatékonyabb módszerek is, mint például a „kapuőr államok létrehozása”.
Magyar települést is érint a teljes szerb vágányzár

Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem nem közlekedteti a személyszállító vonatokat - közölte a Mávinform a honlapján.

Nem titkolja tovább Szoboszlai Dominik: nehezen tette túl magát hatalmas hibáján

Szoboszlai Dominik a Liverpool idényzárója előtt adott interjút: ebben értékelte a 2025-2026-os szezont, valamint beszélt Mohamed Salah távozásáról és gyermeke születéséről is.

At least 90 dead in Chinese coal mine explosion, state media reports

The explosion took place at 19:29 local time on Friday at a coal mine in northern China.

2026. május 23. 10:42
Határozatlan időre leállt a szerb vasút, magyarországi vonatokat is érint
2026. május 23. 09:47
Újra él az ukrán agrárimport korlátozása
