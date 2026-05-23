Kiderült, hogyan juthatnak át a tankerek az Irán által ellenőrzött Hormuzi-szoroson

Összetett, többszintű mechanizmust vezetett be Teherán a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók ellenőrzésére. Ebben szerepet kapnak a speciális megállapodások, az iráni kormányzat által végzett speciális átvilágítás, valamint a biztonságos áthaladásért cserébe fizetett különféle díjak is – írja a Reuters. Kiemelik, hogy az új mechanizmus előnyben részesíti az Irán szövetségeseihez, tehát Oroszországhoz és Kínához tartozó hajókat, utánuk következnek az indiai és pakisztáni hajók, legvégül pedig az irániakkal államközi megállapodásokat kötött országok járművei.

A 330 méter hosszú Agios Fanourios I iraki nyersolajjal megrakva Vietnamba tartott volna, de április vége óta Dubaj partjainál vesztegelt. Azután május 10-én a szoros felé indult, miután közvetlen megállapodást kötött Iránnal, az egyezséget Irak miniszterelnöke felügyelte. A hajó útját intenzíven figyelték többek között Görögországban, Irakban és Vietnámban is – mondta el két, a folyamatban részt vevő forrás a Reuters hírügynökségnek. Május 10-én este jelent meg a hajó helyzetét mutató képernyőkön az Agios Fanourios I ikonja, ám amikor a tanker elhaladt a Hormuz-sziget mellett, megállították az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtestének gyorscsónakjai. A járőrök, akik addig engedték közlekedni a hajót az aknák és egyéb akadályok miatt is rendkívül kockázatos útvonalon, parancsot adtak a hajó megállítására. Egy iráni tisztviselő akkor azt mondta, csempészett rakomány gyanújával vizsgálták meg a hajót.

Néhány órával később a hajó végül iráni engedélyt kapott a folytatásra, és így a szokásos ötórás áthaladásból kétnapos megpróbáltatás lett.

„Amint értesítettek minket, hogy a hajó elhaladt Hormuz mellett, megkönnyebbülten sóhajtottunk fel” – mondta az egyik résztvevő, aki figyelte az utat. „Nem történt fizetés” – állította az Eastern Mediterranean Shipping és hat személy, akik ismerték az Agios Fanourios I útját.

„Okunk van feltételezni, hogy az irániak szemet hunytak az Agios Fanourios I áthaladása felett, az iraki és a vietnámi nyomás hatására” – írta Konstantinos Sakellaridis, az Eastern Mediterranean Shipping műveleti vezetője a Reuters kérdéseire adott válaszában. Az iráni kormány nem válaszolt az új mechanizmusról vagy az Agios Fanourios I útjáról szóló kérdésekre.

Névtelenséget kérő források A hírügynökség összesen 20 embertől informálódott az újfajta iráni mechanizmusról – voltak köztük ázsiai és európai hajózási szakemberek, az iráni mechanizmus kialakulását ismerők –, továbbá áttekintette az ellenőrzési folyamathoz kapcsolódó iráni dokumentumokat és elemezte a hajók mozgását. Mint írták, az Agios Fanourios I útjának néhány részlete nem volt egymástól független forrásokból teljesen ellenőrizhető, de a több embertől érkező beszámolók egyeztek.

Az, hogy Irán átvette az ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett, hatalmas gondot okozott a világgazdaságban. Május elején az amerikai hadsereg szerint mintegy 1500 hajó, és a fedélzetükön összesen körülbelül 22 500 tengerész rekedt az öbölben. A legnagyobb félelmet az jelenti, hogy Irán a partvidékről képes csapást mérni a szorosban közlekedő hajókra. Az amerikai haditengerészet mindeközben „ellenblokádot” vezetett be az iráni hajókkal szemben.

A vízi úton csak igen kevés hajó jutott át, április 18-a és május 6-a között kevesebb, mint 60. A háború előtt egy átlagos napon mintegy 120-140 hajó kelt át a szoroson, ezek körülbelül fele olajszállító tanker volt.

Ehhez az Irán jelentette veszélyen (aknák, rakéták, fegyveres vízi járőrhajók és egyéb fenyegetések) kívül az amerikai szankciós törvények is hozzájárulnak, ugyanis azok alapján az amerikai állampolgárok számára tilos ügyleteket kötni az iráni kormánnyal. A nem amerikai szereplőket is „másodlagos szankciók” fenyegethetik, ha iráni szervezetekkel üzletelnek.

Mindeközben azoknak a hajóknak, amelyekre nem vonatkoznak a speciális kormányközi megállapodások, az iráni hatóságoknak akár 150 ezer dollárt is fizetniük kell, ha át akarnak jutni a szoroson. Ezen felül biztonsági és navigációs díjakat is kérnek tőlük. A nemzetközi tengerhajózási jogszabályok szerint a kormányzatok nem kérhetnének pénzt az áthaladásért cserébe, de szolgáltatási vagy biztonsági okokból igen. Azt, hogy ki fizetett, titokban tartják, hiszen ezek a fizetségek megszegik az amerikai szankciókat. Emellett a biztosítást is elveszíthetik az ilyen módon fizetők, azzal az indoklással, hogy így egy terrorista szervezetet támogathatnak.

Pekingből jött válasz A kínai külügyminisztérium reagált a Reuters által kiderítettekre. Úgy fogalmaztak, hogy a szorost meg kell nyitni, egyben aggodalmukat fejezték ki a szoros jövőbeli használati feltételei kapcsán. Erről azt mondták el, hogy azoknak meg kell felelniük a nemzetközi jogszabályoknak és joggyakorlatnak.

Az iráni jóváhagyás elnyerésében szerepet kap egy részletes átvilágítási procedúra, amelyet az Iszlám Forradalmi Gárda végez. Ez körülbelül egy hetet vesz igénybe. Ha megvan az engedély, átkelhetnek a szoroson, a folyamat közben több katonai ellenőrzőponton is át kell haladniuk. Miután kijutnak a szorosból, megpróbáltatásaiknak nincsen még vége, így például az amerikai tengerészet blokádjába is bele tudnak futni, ahogy az megtörtént egyébként az Agios Fanourios I-gyel is. Így a tanker végül május 16-án jutott át minden blokádon.