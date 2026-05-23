Levett vér a Magyar Vöröskereszt hajdúböszörményi véradásán 2020. április 17-én. Véradásokat a koronavírus-járvány alatt is szerveznek, a véradás olyan alapos ok, amellyel a lakhely elhagyható. Ugyanakkor szigorúbbak a véradás feltételei: nem adhat vért, aki 30 napon belül külföldön járt, aki az elmúlt időszakban beteg volt, koronavírusos beteggel, fertőzöttel találkozott.
Lemondott a vérellátó vezetője, már meg is van az utód

Vizsgálat indul a hazai vérállátást biztosítani hivatott szervezetnél.

Lemondott posztjáról Bayerné Matusovits Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) főigazgatója, döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta.

Hegedűs Zsolt miniszter Facebook-oldalán azt írta: az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül. Azt azonban nem árulta el, hogy ki vezetheti a szervezettet.

A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként

kiemelt figyelmet kap a vérplazma-felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása.

"Bayerné dr. Matusovits Andrea biztosított arról, hogy az átadás-átvételben aktívan és konstruktívan részt vesz. Én pedig arról biztosítottam, hogy az átvilágítás szakmai, etikus és korrekt módon történik" - írta Hegedűs Zsolt.

Előzőleg a motoros vérszállítással foglalkozó Vérlovagok nevű szervezet válságosnak nevezte hazai vérellátás helyzetét. A szervezet szerint súlyos működési problémák vannak a hazai vérellátásban, állításuk szerint több vérkészítményből is hiány alakult ki és egyes vércsoportok esetében kritikusan alacsony szintre csökkentek a tartalékok.

Az OVSZ ezt vitatta és azt közölte, hogy nincs veszélyhelyzet.

Migrációkutató Intézet: folyamatos a migrációs nyomásgyakorlás, de már vannak előremutató eszközök ellene

Az MCC Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy egyre gyakrabban használják az EU-val szemben barátságtalan államok politikai nyomásgyakorló eszközként a bevándorlást, Európa viszont csak lassan és megfontoltan reagál, mert sokkal inkább meg van kötve a keze, mint az autoriter államoknak. Vannak azonban szerinte a kerítéseknél hatékonyabb módszerek is, mint például a „kapuőr államok létrehozása”.
