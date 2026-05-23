2026. május 23. szombat Dezső
Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Elárulta a Tisza választási sikerének titkát Orbán Anita

Infostart

A külügyminiszter egy biztonságpolitikai konferencán beszélt.

A Tisza Párt győzelme az áprilisi országgyűlési választáson nem csoda, nem egy kampány,vagy egy sikeres jelszó, hanem a hosszútávú és szisztematikus munka, a bizalomépítés és a választókkal való személyes kapcsolat kiépítésének az eredménye - jelentette ki Orbán Anita, magyar külügyminiszter szombaton Prágában, a Globsec nemzetközi biztonságpolitikai konferencián.

Orbán Anita a Magyarország nagy visszatérése című panelbeszélgetésen felszólalva elmondta: a magyarországi választási kampány egyértelműen bebizonyította, hogy a politikai bizalmat nem lehet teljes mértékben kiszervezni a médiának, emberről emberre, településről településre, beszélgetésről beszélgetésre kell felépíteni.

A Tisza Pártnak sikerült kiépítenie egy alternatív politikai infrastruktúrát egy olyan környezetben, amely az ellenzék számára nagyon egyenlőtlen, előnytelen volt.

Választási kampányában a Tisza Párt ezért a hangsúlyt a személyes jelenlétre, a régiókban, városokban falvakban történő ismételt megjelenésre, a helyi jelöltekre, az önkéntesek széles hálózatára és a saját kommunikációs csatornákra helyezte - mutatott rá a magyar politikus.

Az ellenzék nem kapott teret sem a közmédiában, sem más országos sajtóorgánumban, ezért saját kommunikációt teret kellett kialakítania - fejtette ki Orbán Anita. Elmondta, hogy a Tisza a választások előtt saját újságot jelentetett meg sokmilliós példányszámban, s jelöltjei pedig nagyon aktívak voltak a közösségi hálózatokon.

Orbán Anita kifejtette, hogy a Tisza Párt elnöke, a jelenlegi magyar miniszterelnök Magyar Péter a választást megelőző időszakban, a kampány során a települések százait látogatta meg, sőt több helyet ismételten is felkeresett.

Ezzel kapcsolatban a magyar diplomácia vezetője ráirányította a figyelmet a politikusok és választóik személyes kapcsolatának fontosságára. Az mondta, hogy

az emberek akkor hisznek a politikusoknak, ha személyesen is találkozhatnak és beszélhetnek velük.

"A kézfogás nem a kampány végét, hanem a politikus választóhoz való viszonyának a kezdetét jelentette" - szögezte le Orbán Anita a prágai Globsec konferencián elmondott beszédében.

A politikus emlékeztette a hallgatókat, hogy a Tisza Párt az Országgyűlés 199 mandátumából 141-et szerzett meg, a 106 egyéni választókerületből 96-ban szintén a párt jelöltje került ki győztesen.

A magyar külügyminiszter, aki rövid látogatáson tartózkodik Prágában, szombaton délután kollégájával, Petr Macinka cseh külügyminiszterrel is találkozik.

Bemutatkozó látogatásról van szó, sajtótájékoztató a munkaebéd után nincs betervezve - közölte az MTI tudósítójával Karolína Rezková, a cseh külügyi tárca szóvivője.

választás

tisza párt

orbán anita

Tisza-kormány: az Orbán-kormány meghamisíthatta a költségvetést, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter tegnap arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez. Novák Katalin kabinetfőnöke ma elárulta, hogy Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében a volt államfőnél. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel az idei költségvetésben.

Újabb részletek derültek ki a Mol üzemében történt robbanásról: rendőrségi eljárás indult a halálos baleset után

A hatóságok büntetőeljárást indítottak a Mol olefingyárában történt pénteki üzemi baleset miatt, amelyben egy dolgozó életét vesztette.

At least 90 killed in Chinese coal mine explosion, state media reports

The blast in Shanxi province constitutes the country's worst mining disaster in 16 years.

