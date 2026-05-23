Marad-e diákmunka a diákoknak, vagy pedig mindent visz az AI?

Az idei nyári szezonban átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákmunkások, ez 8-9 százalékos emelkedés az előző évhez képest. A legjobban az IT és telekommunikációs terület fizet, akár 3100-3200 forintos órabérekkel. Ugyanakkor a meghirdetett diákmunkák száma 8-10 százalékkal csökkent, főként az irodai és gyakornoki pozíciókban – erről nyilatkozott Nógrádi József, az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet értékesítésért felelős igazgatója az InfoRádióban.

Mint ismertette, „rengeteg ajánlat van kint a piacon”, amelyek kifejezetten még a belépő szintű munkákat jelentik. Diákmunkák gyakorlatilag minden szektorban vannak, akár a gyártásról, termelésről, vagy pedig az ügyfélszolgálati, call centeres feladatokról van szó. Az értékesítés-támogatás ugyanúgy megjelenik, mint az egyszerű fizikai munkák. Ha valaki magasabb képzettséggel bír, „utánuk is két kézzel kapnak a cégek”, a vendéglátást nem is említve.

A fiatalok ki tudják próbálni más területeken is magukat annak érdekében, hogy elkötelezettebben folytathassák tanulmányaikat

– emelte ki Nógrádi József.

Hozzátette, hogy a fiatalok foglalkoztatása előtt két nagy akadály van most. Az egyik az AI térnyerése, amely hatására sok helyen megszűnnek a belépő szintű állások. Ez nem magyar, hanem globális jelenség. A másik pedig a gazdasági recesszió, ami már három éve tart. Ez ahhoz is vezet, hogy a cégek nem adnak át feladatokat a diákoknak, helyette a meglévő állományt túlóráztatják.

Mint kiemelte, a diákmunkát keresők közvetlenül is fordulhatnak a cégekhez, de olcsóbb, valamint védettséget is jelent, ha valaki iskolaszövetkezeten keresztül kezd el munkát vállalni. A szövetkezet például megvizsgálja a cégeket, amelyekkel leszerződik, megnézi azt is, hogy milyenek a munkakörülmények. Külön kiemelte, hogy iskolaszövetkezetük azoknak is megfelelő helyet kíván biztosítani, akik gyakornoki feladatokat keresnek, és azoknak is, akik csak a nyári időszakban szeretnék magukat kipróbálni egyik területen.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Rozgonyi Ádám készítette.