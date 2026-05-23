2026. május 23. szombat Dezső
Sirály Katalin közigazgatási államtitkár
Nyitókép: Vitézy Dávid/Facebook

Bemutatta közigazgatási államtitkárát Vitézy Dávid

Nemzetközi építési jogban jártas szakember kapja a feladatot.

Dr. Sirály Katalint kértet fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közigazgatási államtitkárának Vitézy Dávid miniszter.

Közösségi oldalán azt írta: Dr. Sirály Katalin az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végzett, majd a University of Birmingham és a párizsi Panthéon–Assas II. Egyetemen is folytatott tanulmányokat, utóbbin nemzetközi építési jogból szerzett mesterdiplomát. A jogi szakvizsgát 2002-ben tette le, azóta ügyvédként tevékenykedett. Összetett, sokszor nemzetközi infrastrukturális és közlekedési beruházások, közbeszerzési eljárások és uniós finanszírozású projektek jogi támogatásán dolgozott. Minden eddigi munkájának középpontjában az állt, hogy a különböző szakmai szereplők együttműködésével, és az érdekek összehangolásával szülessenek valódi eredmények.

A miniszter közölte: Sirály Katalin államtitkárként azért fog dolgozni, hogy a minisztérium működésében a hatalmi arrogancia és az átláthatatlanság után, a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete legyen az elsődleges szempont, és a jogalkotás a magánérdek helyett végre a közjót szolgálja.

Vitézy Dávid azt hangsúlyozta, hogy olyan időszakban veszik át a tárcát, amikor egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket és visszaszerezni az emberek bizalmát. Ehhez szerinte felkészült, nemzetközi tapasztalattal rendelkező és nagy teherbírású vezetőkre van szükség.

Tisza-kormány: az Orbán-kormány meghamisíthatta a költségvetést, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben

Magyar Péter tegnap arra szólította fel Novák Katalint, hogy három év hallgatás után adjon magyarázatot a kegyelmi ügy részleteire, miután a Sándor-palota által közzétett iratok alapján K. E. kegyelmi eljárásában nem látszik egyértelműen, milyen szempontok vezettek a kedvező döntéshez. Novák Katalin kabinetfőnöke ma elárulta, hogy Balog Zoltán református püspök személyesen és intenzíven járt közben Kónya Endre kegyelmi kérvénye érdekében a volt államfőnél. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az átadás-átvételi dokumentumok átvizsgálása során kiderült, hogy 286 milliárd forintnyi közlekedési kiadást nem tüntettek fel az idei költségvetésben. Vitézy emellett bejelentette, hogy Dr. Sirály Katalint kérte fel a tárca közigazgatási államtitkárának.

