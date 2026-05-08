ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.01
usd:
304.38
bux:
0
2026. május 8. péntek Mihály
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
a close-up view of a police vehicle with blue lights patrolling near a public park with the windows and doors closed
Nyitókép: aire images/Getty Images

Robbanás rázta meg a kormánypárt központját Hágában

Infostart / MTI

Robbanás rongálta meg a holland törvényhozás legnagyobb pártja, a D66 központját Hága belvárosában csütörtökön – közölte a helyi rendőrség, hozzátéve, hogy sérültek nincsenek.

A rendőrség tájékoztatása szerint az este kilenc órakor történt robbanás után nem sokkal letartóztattak egy gyanúsítottat.

Rob Jetten holland miniszterelnök, a liberális 66-os Demokraták (D66) párt vezetője elmondta, hogy tűzijátékból készült bombát dobtak be az épület bejárati ajtajának levélbedobó nyílásán át. A kormányfő az esetet „gyáva megfélemlítési kísérletnek” nevezte.

A centrista, EU-párti D66 tavaly meglepetésszerű győzelmet aratott a holland választásokon a Geert Wilders vezette radikális jobboldali Szabadság Párt (PVV) felett.

A párt központi irodája tavaly egy bevándorlásellenes tüntetés során is megrongálódott, akkor a tüntetők betörték az épület ablakait.

Kezdőlap    Külföld    Robbanás rázta meg a kormánypárt központját Hágában

rendőrség

robbanás

letartóztatás

törvényhozás

hága

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.08. péntek, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Terták Elemér: Mi az igazság a benzinár- és árréstoppal, valamint a rezsivédelemmel kapcsolatban?

Terták Elemér: Mi az igazság a benzinár- és árréstoppal, valamint a rezsivédelemmel kapcsolatban?

Szalai Piroska távozó miniszterelnöki főtanácsadó és az új Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottságának leendő fideszes alelnöke Facebook-oldalán „kasszát csinált” a Kapitány Istvánnak (a leendő Tisza-kormány gazdasági és energetikai miniszterjelöltének) tulajdonított energiapolitikai és egyéb intézkedések várható anyagi következményeiről. Számításai alapján arra jutott egy átlagkeresettel rendelkező kétgyermekes család példáján, hogy az árréscsökkentés, a védett üzemanyagár és a rezsivédelem feltételezett eltörlése évente átlagosan 1,8 millió forintot venne ki a pénztárcájukból. Havi 150 ezer forint többletkiadás nem csekély többletteher, ezért érdemes közelebbről szemügyre venni Szalai számításainak megalapozottságát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron

Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron

A repüléshez is ideális kabinbőröndök, vagy strapabíró hátizsákok ilyenkor jellemzően még akciósan beszerezhetők, ezért érdemes résen lenni, mikor robbannak be a leárazások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 8. 06:47
Donald Trump időt adott Európának, de nem sokat
2026. május 7. 21:54
Újabb rangos díjat kapott a Studio Ghibli, ám ezúttal nem filmes körökből
×
×