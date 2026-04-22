Mehet most már bőven a vadászat medvékre Erdélyben

Az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme a Romániában védettnek minősülő nagyvadaktól, valamint a túlszaporodott medveállomány tudományos alapú szabályozása.

„A medvék túlszaporodásának megfékezéséhez tudományos alapra helyezett beavatkozási és megelőzési kvótára van szükség” – idézte Tánczos Barna miniszterelnök-helyettest, RMDSZ-es szenátort közleményében az RMDSZ.

A medvekérdésben elsőként fellépő volt környezetvédelmi miniszter emlékeztetett: a politikai szervezet az elmúlt években egyedüliként képviselte a vadászati kvóták bevezetését, és ültetett gyakorlatba komplex intézkedéscsomagot az emberi élet védelmében, szakmai alapon kezelve a medvepopulációt.

A törvénytervezet szerint a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére – 55 helyett 110-re – emelik évente. Előírják továbbá, hogy a kétévesnél kisebb bocsokat nevelő anyamedvéket nem szabad kilőni, és a trófeavadászat is tilos.

A képviselőház által jóváhagyott vadászati kvóták 2026-ra és 2027-re érvényesek. Az indoklás szerint az intézkedésre azért volt szükség, mivel

Romániában az utóbbi két évtizedben 26 ember életét vesztette medvetámadások következtében, és több mint 274-en megsérültek.

A képviselőház ülésén felszólaló Könczei Csaba Kovászna megyei képviselő hangsúlyozta: valamennyi barnamedve-populációval rendelkező európai uniós országban van éves vadászati kvóta, amely arányaiban az állomány egy és húsz százaléka között változik. Romániában a megemelt kvóta mintegy nyolcszázalékos – mondta. Meggyőződésének adott hangot, hogy általa jelentősen csökken az ember és nagyvad közötti konfliktusok száma.

A törvénytervezet a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményeire épül – írta az RMDSZ. Az éves kvótát mintegy 500 vadászterület között osztják szét, figyelembe véve a genetikai populációfelmérés adatait, a 2024-2025-ös állománybecslési adatokat, a vadkárok mértékét, valamint a genetikai mintavételek számát. Minden érintett térségben lehetővé teszi a beavatkozást.

A tájékoztatás szerint a román képviselőház szerdán azt a törvénytervezetet is megszavazta, amely a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozásról szóló sürgősségi kormányrendeletet hagyja jóvá. Ebben rögzítik: ha egy településen medve jár, a helyi válságkezelő csapat azonnal dönthet a kilövéséről. Az RMDSZ javaslatára egyszerűsödött az eljárás: a jelentést már nem kell a csapat minden tagjának aláírnia, elegendő a többségi jóváhagyás, ami gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az ügyintézést.

A vadászati kvóták megduplázásáról szóló törvénytervezetet korábban a szenátus is elfogadta. Ezt az államfőnek is alá kell írnia, majd a hivatalos közlönyben való megjelenésével lép hatályba.

A román képviselőház először 2024 júliusában fogadott el törvénymódosítást a túlszaporodott medveállomány ritkítását célzó vadászati kvótákról. A rendkívüli ülésszakot azt követően hívták össze, hogy egy héttel korábban egy medve egy népszerű turistaösvényen megölt egy 19 éves lányt.

Romániában a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barnamedvék túlszaporodását mutatják. Eszerint

az országban élő nagyvadak száma 10 419 és 12 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne.