Infostart.hu
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
Grizzley bear growling at photographer
Nyitókép: AscentXmedia/Getty Images

Mehet most már bőven a vadászat medvékre Erdélyben

Infostart / MTI

Döntő házként elfogadta szerdán a román képviselőház a medveállomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázását. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által előterjesztett törvénytervezet a korábbi 426 helyett évi 859 barnamedve kilövését írja elő megelőzési céllal.

Az intézkedés célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme a Romániában védettnek minősülő nagyvadaktól, valamint a túlszaporodott medveállomány tudományos alapú szabályozása.

„A medvék túlszaporodásának megfékezéséhez tudományos alapra helyezett beavatkozási és megelőzési kvótára van szükség” – idézte Tánczos Barna miniszterelnök-helyettest, RMDSZ-es szenátort közleményében az RMDSZ.

A medvekérdésben elsőként fellépő volt környezetvédelmi miniszter emlékeztetett: a politikai szervezet az elmúlt években egyedüliként képviselte a vadászati kvóták bevezetését, és ültetett gyakorlatba komplex intézkedéscsomagot az emberi élet védelmében, szakmai alapon kezelve a medvepopulációt.

A törvénytervezet szerint a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére – 55 helyett 110-re – emelik évente. Előírják továbbá, hogy a kétévesnél kisebb bocsokat nevelő anyamedvéket nem szabad kilőni, és a trófeavadászat is tilos.

A képviselőház által jóváhagyott vadászati kvóták 2026-ra és 2027-re érvényesek. Az indoklás szerint az intézkedésre azért volt szükség, mivel

Romániában az utóbbi két évtizedben 26 ember életét vesztette medvetámadások következtében, és több mint 274-en megsérültek.

A képviselőház ülésén felszólaló Könczei Csaba Kovászna megyei képviselő hangsúlyozta: valamennyi barnamedve-populációval rendelkező európai uniós országban van éves vadászati kvóta, amely arányaiban az állomány egy és húsz százaléka között változik. Romániában a megemelt kvóta mintegy nyolcszázalékos – mondta. Meggyőződésének adott hangot, hogy általa jelentősen csökken az ember és nagyvad közötti konfliktusok száma.

A törvénytervezet a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményeire épül – írta az RMDSZ. Az éves kvótát mintegy 500 vadászterület között osztják szét, figyelembe véve a genetikai populációfelmérés adatait, a 2024-2025-ös állománybecslési adatokat, a vadkárok mértékét, valamint a genetikai mintavételek számát. Minden érintett térségben lehetővé teszi a beavatkozást.

A tájékoztatás szerint a román képviselőház szerdán azt a törvénytervezetet is megszavazta, amely a veszélyes medvékkel szembeni azonnali beavatkozásról szóló sürgősségi kormányrendeletet hagyja jóvá. Ebben rögzítik: ha egy településen medve jár, a helyi válságkezelő csapat azonnal dönthet a kilövéséről. Az RMDSZ javaslatára egyszerűsödött az eljárás: a jelentést már nem kell a csapat minden tagjának aláírnia, elegendő a többségi jóváhagyás, ami gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az ügyintézést.

A vadászati kvóták megduplázásáról szóló törvénytervezetet korábban a szenátus is elfogadta. Ezt az államfőnek is alá kell írnia, majd a hivatalos közlönyben való megjelenésével lép hatályba.

A román képviselőház először 2024 júliusában fogadott el törvénymódosítást a túlszaporodott medveállomány ritkítását célzó vadászati kvótákról. A rendkívüli ülésszakot azt követően hívták össze, hogy egy héttel korábban egy medve egy népszerű turistaösvényen megölt egy 19 éves lányt.

Romániában a legfrissebb genetikai populációfelmérés eredményei a barnamedvék túlszaporodását mutatják. Eszerint

az országban élő nagyvadak száma 10 419 és 12 770 közöttire tehető, míg szakértők szerint az optimális egyedszám 4000 lenne.

A mennyből a pokolba – a csodatévő Leicester City szomorú története

Tíz évvel ezelőtt a Leicester Cityt ünnepelte Anglia, de nem túlzás: az egész világon mindenki, aki hitt a futballromantikában. A Rókák csapata, akiknek esélyét az aranyéremre 5000:1-re lehetett fogadni, a földkerekség legerősebb bajnokságának győztese lett. Az utódok, egy évtizeddel később, kiestek a harmadik vonalba.
Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Kilenc százalék lesz a minimálbér után a személyi jövedelemadó – közölte Kapitány István, a leendő gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Bejelentette azt is, hogy mekkora fizetésnél mennyit nyernek a medián bér alatt keresők.
 

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
 
Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?

Továbbra is az iráni háborús híráramlás befolyásolja a hangulatot a nemzetközi részvénypiacokon, eredetileg tegnap járt volna le az USA és Irán között létrejött tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak. Az iráni fél viszont egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni és az amerikai alelnök pakisztáni útját is lemondták – vagyis a tűzszünet meghosszabbítása által okozott megkönnyebbülés ellenére nem igazán látni előrelépést. Az olajárak csökkentek a tűzszünet meghosszabbításának hírére, de az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van, és nagy a feszültség a Hormuzi-szorost illetően. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, Európában nagyrészt iránykereséssel telt a nap, miközben a magyar piac felülteljesítő volt, az amerikai tőzsdék pedig emelkedtek. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége

Hogyan a legegyszerűbb és mennyibe kerül a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban? Összegyűjtöttük, amit tudni érdemes.

Iran says reopening Strait of Hormuz 'impossible' if US blockade continues

Iran's top negotiator posted his message after Iran seized two cargo ships in the Strait of Hormuz - including the Epaminondas, pictured above.

