2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
Gázfáklya egy tengeri kőolaj- és földgáz-erőműben.Forrás: Getty Images/kampee patisena
Nyitókép: Getty Images/kampee patisena

A Hormuzi-szorosnál is nagyobb a gázveszteség, és nincs rövid távú megoldás

A Hormuzi-szoros mögött rekedt földgáz akár kétszeresét is elérő mennyiségű földgázt pocsékol el metánszivárgás vagy szükségtelen fáklyázás segítségével az emberiség a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint.

Az IEA szerint a cseppfolyósított földgáz mintegy 20 százaléka, évi 110 milliárd köbméter halad keresztül a kulcsfontosságú átjárón, ám mintegy 100 milliárd köbméter gázt lehetne megmenteni az olaj- és gáztermelés metánkibocsátásának csökkentésével és további évi 100 milliárd köbméter gázt azzal, hogy leállítjuk a nem vészhelyzeti fáklyázást, vagyis a fölösleges gáz elégetését – írja a vg.hu összefoglalója.

Miközben világszerte országok sora kutat alternatív energiaforrások után a közel-keleti zavarok miatt, a jelenleg felszínre hozott földgáz egy jelentős része is elszökik. A metán (ami azonos a földgázzal) ráadásul erős üvegházhatású gáz is, ami a széndioxidnál 80-szor több hőt tart meg 20 év alatt a Financial Times cikke szerint. A metán lehet a Föld ipari forradalom óta történt felmelegedésének 30 százalékáért felelős, és annak elfogása lehet a klímaváltozás elleni küzdelem leghatékonyabb módja is a közeljövőben.

Tim Gould, az IEA vezető energiaközgazdásza szerint ez nem csak a klímaváltozásról szól, hanem az energiabiztonsági előnyökről is, amit a metánszivárgás és fáklyázás elleni fellépés hozhat.

Bár azt az IEA is elismeri, hogy ennek elérése időigényes folyamat, a nemzetközi szervezet szerint

évi 15 milliárd köbméter befogása viszonylag rövid idő alatt megvalósítható,

ha a tartalékkapacitással rendelkező és az importáló országok megtesznek olyan egyszerű lépéseket, mint a szivárgó csövek javítása, a hibás felszerelések cseréje és a gáz befogása annak elégetése helyett.

Elemző: el kell kerülni, hogy hirtelen törés következzen be Európa és az Egyesült Államok kapcsolatában

Elemző: el kell kerülni, hogy hirtelen törés következzen be Európa és az Egyesült Államok kapcsolatában
Mivel Európa gazdasága a tét, kénytelen engedményeket tenni az amerikai NATO-partner iráni háborúja kapcsán, a Hormuzi-szorosban ugyanis valakinek valahogyan rendet kell teremtenie. Ez is látszik most az európai hangnemváltáson Csiki Varga Tamás, a Stratégia- és Védelemkonzultációs Csoport elemzője szerint, aki az InfoRádióban ki is fejtette gondolatait.
 

