A Hormuzi-szorosnál is nagyobb a gázveszteség, és nincs rövid távú megoldás

Az IEA szerint a cseppfolyósított földgáz mintegy 20 százaléka, évi 110 milliárd köbméter halad keresztül a kulcsfontosságú átjárón, ám mintegy 100 milliárd köbméter gázt lehetne megmenteni az olaj- és gáztermelés metánkibocsátásának csökkentésével és további évi 100 milliárd köbméter gázt azzal, hogy leállítjuk a nem vészhelyzeti fáklyázást, vagyis a fölösleges gáz elégetését – írja a vg.hu összefoglalója.

Miközben világszerte országok sora kutat alternatív energiaforrások után a közel-keleti zavarok miatt, a jelenleg felszínre hozott földgáz egy jelentős része is elszökik. A metán (ami azonos a földgázzal) ráadásul erős üvegházhatású gáz is, ami a széndioxidnál 80-szor több hőt tart meg 20 év alatt a Financial Times cikke szerint. A metán lehet a Föld ipari forradalom óta történt felmelegedésének 30 százalékáért felelős, és annak elfogása lehet a klímaváltozás elleni küzdelem leghatékonyabb módja is a közeljövőben.

Tim Gould, az IEA vezető energiaközgazdásza szerint ez nem csak a klímaváltozásról szól, hanem az energiabiztonsági előnyökről is, amit a metánszivárgás és fáklyázás elleni fellépés hozhat.

Bár azt az IEA is elismeri, hogy ennek elérése időigényes folyamat, a nemzetközi szervezet szerint

évi 15 milliárd köbméter befogása viszonylag rövid idő alatt megvalósítható,

ha a tartalékkapacitással rendelkező és az importáló országok megtesznek olyan egyszerű lépéseket, mint a szivárgó csövek javítása, a hibás felszerelések cseréje és a gáz befogása annak elégetése helyett.