2026. április 23. csütörtök Béla
Német rendőr hátulról, a derékszíján különböző rendfenntartó eszközök lógnak, jobb oldalán a kézifegyvere látható.
Nyitókép: fhm, Getty Images

Külföldi ügynökök buktak le Németországban

Infostart / MTI

A német rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy egy rutinszerű közlekedési ellenőrzést követően őrizetbe vett egy lett és egy ukrán állampolgárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy külföldi szervezet számára folytattak ügynöki tevékenységet.

A müncheni bűnügyi rendőrség közölte, hogy a cseh határ felé autózó 45 éves lett, és a 43 éves ukrán állampolgárt a bajorországi Neuendettelsau közelében, az A6-os autópályán igazoltatták, majd vették őrizetbe április 12-én. Hozzátették, hogy egyikük sem rendelkezett állandó bejelentett lakcímmel Németországban.

A jármű átkutatása során a rendőrök több gyanús tárgyat, köztük hamisított okmányokat, kamerákat, drónt, GPS-nyomkövetőket, rádióberendezéseket és több SIM-kártyával ellátott mobiltelefont foglaltak le.

Az ügyészség annak gyanújával indított vizsgálatot a két férfi ellen, hogy egy "Németországon kívüli szervezet vagy intézmény nevében hamis személyazonosító okmányokat szereztek be és szabotázscselekmény elkövetésére készültek. A két feltételezett szabotőrt előzetes letartóztatásba helyezték.

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Orbán Viktor hetedik a listán

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Végre lebonthatják a főváros legmegosztóbb felüljáróját, mutatjuk a grandiózus terveket

Elkészültek a Pesti Fonódó villamoshálózat koncepciótervei, amelyek elfogadásáról hétfőn dönt az illetékes szakbizottság. A Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével átszállásmentes kapcsolat jön létre Észak-Pest és Dél-Buda között - írta Facebook-posztjában Vitézy Dávid. A fejlesztés, amely Karácsony Gergely főpolgármester keddi előadása szerint az esetlegesen újra meginduló EU-forrásoktól remél finanszírozást, nemcsak a közösségi közlekedést gyorsíthatja fel, hanem általa a Bajcsy-Zsilinszky út, a Nyugati tér és a Lehel tér is környezetbarát módon újulhat meg.

Jó hír a devizapiacon: estére erősödött a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

In a phone interview with the BBC's North America editor, the president discussed next week's visit and his relationship with the UK PM.

