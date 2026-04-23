Külföldi ügynökök buktak le Németországban

A müncheni bűnügyi rendőrség közölte, hogy a cseh határ felé autózó 45 éves lett, és a 43 éves ukrán állampolgárt a bajorországi Neuendettelsau közelében, az A6-os autópályán igazoltatták, majd vették őrizetbe április 12-én. Hozzátették, hogy egyikük sem rendelkezett állandó bejelentett lakcímmel Németországban.

A jármű átkutatása során a rendőrök több gyanús tárgyat, köztük hamisított okmányokat, kamerákat, drónt, GPS-nyomkövetőket, rádióberendezéseket és több SIM-kártyával ellátott mobiltelefont foglaltak le.

Az ügyészség annak gyanújával indított vizsgálatot a két férfi ellen, hogy egy "Németországon kívüli szervezet vagy intézmény nevében hamis személyazonosító okmányokat szereztek be és szabotázscselekmény elkövetésére készültek. A két feltételezett szabotőrt előzetes letartóztatásba helyezték.