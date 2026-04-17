2026. április 17. péntek Rudolf
Nyitókép: unsplash.com

Távozott a Netflix társalapítója, melynek hatására összeomlott az árfolyam

Infostart

Egyes hírek szerint Reed Hastings távozása összefügg azzal, hogy a Netflix alulmaradt a Warner Bros. Discovery megszerzéséért vívott licitháborúban.

Bejelentette távozását Reed Hastings, a Netflix társalapítója és eddigi elnöke, aminek a hatására 9 százalékkal csökkent a streaming-szolgáltató részvényeinek az árfolyama – írja a vg.hu a Reuters beszámolója alapján.

Fontos előzmény, hogy a jelenleg 325 millió előfizetővel rendelkező streaming-szolgáltató korábbi terveivel ellentétben mégsem vásárolta meg a Warner Bros. Discoveryt.

A Netflix az elemzői várakozásoktól elmaradó részvényenkénti nyereséggel kalkulált az idei második negyedévre, a cég bevételének növekedése azonban az elmúlt időszak legrosszabb adata lett a pénzügyi elemzők szerint.

A streaming iparágat megteremtő és a Netflixet felvirágoztató Reed Hastings 29 év után távozik. Bejelentésekor közölte: a jövőben jótékonysági területeken hasznosítja a tudását és tapasztalatait. Egyes kommentárok szerint a távozása összefügg azzal, hogy a Netflix alulmaradt a Warner Bros. Discovery megszerzéséért vívott licitháborúban.

A Netflixnél összességében nincs ok aggodalomra, ugyanis a csütörtöki, New York-i tőzsdezárást követően publikált gyorsjelentésből kiderült, hogy a cég bevétele 12,25 milliárd dollár volt az idei első negyedévben, ami 16,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, míg

az adózott nyereségnél 83 százalékos ugrást és 5,28 milliárd dolláros tételt jegyeztek fel.

A negyedéves bevétel növekedését a vártnál nagyobb előfizetői aktivitás eredményezte. A társaság az idei üzleti évre 50,7-51,7 milliárd dolláros bevétellel számol, ami 12-14 százalékos növekedést takar, és 31,5 százalékos üzemi haszonkulccsal kalkulál, az első három hónapot mindenesetre 32,6 százalékos marzzsal tudták le.

A streamingszolgáltató közlése szerint az előfizetői díjak idei emelését eddig jól fogadta a közönség,
mivel tisztában vannak azzal, hogy ezért plusz tartalmakat és szolgáltatásokat kapnak. Aki pedig nem fizet, az hirdetéseket is kap bőven. A Netflix az ebből származó bevételének megduplázását tervezi az idén, ami 3 milliárd dollár körüli összeget jelentene. A hirdetéses belépő csomag havi díja 8,99 dollár az Egyesült Államokban, ahol ez nagy népszerűségnek örvend, globális viszonylatban 60 százalékos Amerika részesedése a hirdetéses változatok között.

Kezdőlap    Külföld    Távozott a Netflix társalapítója, melynek hatására összeomlott az árfolyam

A német váltás után születőben az „európai NATO”, de megmaradna az eredeti is

A német váltás után születőben az „európai NATO”, de megmaradna az eredeti is
A közel-keleti háború február végi kirobbanása óta többször is hangoztatta az amerikai elnök, hogy csalódott a NATO-ban. Legutóbb az elmúlt napokban immár felettébb ingataggá vált tűzszünet bejelentése után Mark Rutte főtitkár előtt fejtette ki Donald Trump, hogy a szövetségesektől több támogatást várt. Az érintett európai szövetségesek ennek nyomán az Egyesült Államok nélküli védelemre készülnek.
 

Éleződő ellentét a NATO-csúcs miatt

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
