2026. április 16. csütörtök
Nyitókép: Pexels.com

Horrortragédia egy német üzemben, többen életüket vesztették

Infostart / MTI

Három munkás meghalt, kettő pedig életveszélyesen megsérült egy németországi bőr- és szőrmefeldolgozó üzemben történt balesetben – közölte csütörtökön Hessen tartomány belügyminisztériuma.

A tájékoztatás szerint a két súlyos sérültet mentőhelikopterrel szállították el a Runkel településen működő gyárból.

A helyi katasztrófavédelmi hatóságok közölték, hogy mindkét sérült életveszélyes állapotban van. A beszámolójuk szerint a baleset a cserzőüzem szennyvíztisztító medencéjében történt.

A tartományi belügyminisztérium korábban azt közölte, hogy az érintettek valószínűleg egymás után léptek be a medencébe, és ott szenvedtek balesetet.

Egyelőre nem világos, hogy a súlyos sérüléseket, milyen vegyszerek okozhatták, a tárca szerint jelenleg vizsgálják szén-dioxid mérgezés lehetőségét is.

Az üzemben használt vegyszerek miatt a mentőszolgálatok azon tagjait, akik közvetlenül érintkeztek a sérültekkel, fertőtlenítik és elővigyázatosságból orvosi vizsgálatra küldik. Ez nagyjából 40-50 mentőst érint.

A hatóságok szerint a lakosságot nem fenyegeti veszély.

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

Mi a magáncsőd? A magáncsőd eljárás feltételei, menete és minden fontos tudnivaló

Trump says Israel and Lebanon to begin 10-day ceasefire within hours

