Kutyák uralják az utcákat egy magyar faluban – támadások is történtek

Tiszapüspökiben egyre súlyosabb problémát jelent a kóbor kutyák elszaporodása: becslések szerint már 50-100 állat kóborol az utcákon, és a tavaszi szaporodási időszak tovább rontja a helyzetet – írja a Szoljon.hu. Bár az önkormányzat jelentős összegeket különít el a befogásra, a gyakorlatban ez nem működik, mivel a környező települések menhelyei megteltek, így egyszerűen nincs hová vinni az állatokat.

A hírportál szerint a probléma nemcsak helyi, hanem országos szintű: a menhelyek túlterheltek, ezért a befogással foglalkozó szakemberek sem tudnak szerződést vállalni – vázolta a kedvezőtlen helyzetet Bander József polgármester. A helyzetet tovább súlyosbítja a felelőtlen állattartás, például amikor lakosok etetik, de nem gondozzák a kutyákat, vagy amikor egyes esetekben a tulajdonosok nem működnek együtt a hatóságokkal. A probléma akkor válik húsbavágóvá, amikor támadások történnek – nemrég egy kerékpárost is megharaptak a kóbor ebek.

A településvezető szerint ilyenkor a lakosok azonnali intézkedést várnak, de a jogi mozgástér minimális. A rendőrség csak tettenérés esetén avatkozhatna be drasztikusabban, utólagosan csupán lassú közigazgatási eljárás indulhat.

Hosszabb távon a szakértők szerint a megoldást nem a befogás, hanem a megelőzés, elsősorban az ivartalanítás jelentheti. Erre pályázati források is rendelkezésre állnak, amelyeket Tiszapüspöki is elnyert, ám ezek hatékony felhasználásához a lakosság együttműködése elengedhetetlen. Az önkormányzat ennek ellenére tovább keresi a lehetőségeket, akár távolabbi befogadóhelyek bevonásával is, hogy enyhítse a tarthatatlan állapotokat.