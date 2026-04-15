ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.77
usd:
308.58
bux:
0
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
An impactful close-up of a dog's snarling mouth, emphasizing its sharp, menacing teeth.
Nyitókép: Krit of Studio OMG/Getty Images

Kutyák uralják az utcákat egy magyar faluban – támadások is történtek

Infostart

A kóbor kutyák Tiszapüspökiben már nemcsak esztétikai vagy higiéniai problémát jelentenek, hanem a lakosok testi épségét veszélyeztetik.

Tiszapüspökiben egyre súlyosabb problémát jelent a kóbor kutyák elszaporodása: becslések szerint már 50-100 állat kóborol az utcákon, és a tavaszi szaporodási időszak tovább rontja a helyzetet – írja a Szoljon.hu. Bár az önkormányzat jelentős összegeket különít el a befogásra, a gyakorlatban ez nem működik, mivel a környező települések menhelyei megteltek, így egyszerűen nincs hová vinni az állatokat.

A hírportál szerint a probléma nemcsak helyi, hanem országos szintű: a menhelyek túlterheltek, ezért a befogással foglalkozó szakemberek sem tudnak szerződést vállalni – vázolta a kedvezőtlen helyzetet Bander József polgármester. A helyzetet tovább súlyosbítja a felelőtlen állattartás, például amikor lakosok etetik, de nem gondozzák a kutyákat, vagy amikor egyes esetekben a tulajdonosok nem működnek együtt a hatóságokkal. A probléma akkor válik húsbavágóvá, amikor támadások történnek – nemrég egy kerékpárost is megharaptak a kóbor ebek.

A településvezető szerint ilyenkor a lakosok azonnali intézkedést várnak, de a jogi mozgástér minimális. A rendőrség csak tettenérés esetén avatkozhatna be drasztikusabban, utólagosan csupán lassú közigazgatási eljárás indulhat.

Hosszabb távon a szakértők szerint a megoldást nem a befogás, hanem a megelőzés, elsősorban az ivartalanítás jelentheti. Erre pályázati források is rendelkezésre állnak, amelyeket Tiszapüspöki is elnyert, ám ezek hatékony felhasználásához a lakosság együttműködése elengedhetetlen. Az önkormányzat ennek ellenére tovább keresi a lehetőségeket, akár távolabbi befogadóhelyek bevonásával is, hogy enyhítse a tarthatatlan állapotokat.

Kezdőlap    Külföld    Kutyák uralják az utcákat egy magyar faluban – támadások is történtek

támadás

kutya

állattartás

kóbor kutya

ivartalanítás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
 

A címvédő ellen kellett volna csodát tenni Szoboszlaiéknak

A címvédő ellen kellett volna csodát tenni Szoboszlaiéknak

Két párban dőlt el az elődöntőbe jutás kedd este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Az Atlético Madridban a Barcelona ellen, a PSG az Anfield Roadon a Liverpool ellen kezdett 2–0-ról. A Vörösöknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szerepelt a kezdő tizenegyben.
Újabb fontos telefonpartnerei voltak Magyar Péternek

 

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyar Péter élőben szólal meg

Magyar Péter élőben szólal meg

Magyar Péter - az országgyűlési választásokon győztes Tisza párt elnöke - a Kossuth Rádióban fél nyolc után pár perccel ad élő interjút, a beszélgetés fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen az eldugott településen él a legendás sztárpár: fákat ültet a Modern Hungária egykori énekese

Ezen az eldugott településen él a legendás sztárpár: fákat ültet a Modern Hungária egykori énekese

A kilencvenes évek legendás sztárpárja, Bodnár Attila és Pap Rita ma már csendesebb életet él: Ausztriából hazaköltözve otthonukat a Vas megyei fürdővárosban, Bükfürdőn találták meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hints talks could resume this week as Vance says US wants 'grand bargain' with Iran

Trump hints talks could resume this week as Vance says US wants 'grand bargain' with Iran

Iran says there is "no information" about any agreement for further discussions with the US after the first round failed to reach a peace deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 07:10
Szexuális botrányba bukott bele két demokrata képviselő
2026. április 15. 06:35
Vége van? Trump már múlt időben beszél a háborúról
×
×