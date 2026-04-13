ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.92
usd:
314.12
bux:
136962.01
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
XIV. Leó pápa nyilatkozik a sajtó képviselõinek a vatikáni különgépének Algériába tartó útján 2026. április 13-án, négy országot érintõ afrikai körútjának kezdetén. A katolikus egyházfõ tizenegy napos apostoli körútján Algériát, Kamerunt, Angolát és Egyenlítõi Guineát keresi fel.
Nyitókép: Alberto Pizzoli

XIV. Leó pápa reagált az amerikai elnök bírálatára

Infostart / MTI

Nem fél a Trump-kormányzattól és továbbra is fel fogja emelni a szavát a háború ellen – jelentette ki XIV. Leó pápa az őt kísérő újságíróknak az afrikai körútja első állomására, Algériába tartó repülőgépen hétfőn.

XIV. Leó pápát a nemzetközi sajtó képviselői Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték. A Vatican News hírportál beszámolója szerint Leó pápa úgy válaszolt, „nem politikusként tekintek a szerepemre, nem vagyok politikus, nem akarok vitába szállni vele”.

„Nem hiszem, hogy az evangélium üzenetével vissza kell élni, ahogyan egyesek teszik. Én továbbra is erősen hallatom szavam a háború ellen, a békét igyekezve előmozdítani, a párbeszédet és az államok közötti multilaterális kapcsolatokat, megoldást keresve a problémákra. Túl sok ember szenved ma, túl sok ártatlant öltek meg, és úgy gondolom, valakinek ki kell állnia, és azt mondani, hogy létezik egy jobb út” – fejtette ki az egyházfő.

„Nem félek a Trump kormányzattól. Továbbra is hangosan beszélek majd az evangélium üzenetéről, amiért az egyház dolgozik” – mondta egy amerikai újságíró kérdésére. „Nem vagyunk politikusok, nem ugyanabból a szemszögből látjuk a külpolitikát. De hiszünk az evangélium üzenetében, a béke építőiként” – tette hozzá.

Az egyházfő rámutatott, hogy kijelentései nem támadásként szólnak bárkivel szemben.

Ismét arra szólított fel mindenkit, hogy „keressenek lehetőséget a béke és a megbékélés hídjainak építésére, és találjanak utat a háború elkerülésére minden alkalommal, ha lehetséges”.

Donald Trump amerikai elnök – európai idő szerinti vasárnap este – közösségi oldalán a bűnözéssel szemben gyengének, a külpolitika terén rossznak nevezte XIV. Leót. Azt is írta, hogy nélküle meg se választották volna pápának.

„Nem akarok olyan pápát, aki szörnyűnek találja, hogy Amerika megtámadta Venezuelát, egy olyan országot, amely hatalmas mennyiségű kábítószert küldött az Egyesült Államokba, és ami még ennél is rosszabb, börtöneit kiürítve a mi országunkat árasztotta el gyilkosokkal, drogkereskedőkkel és erőszakos bűnözőkkel. Nem akarok egy olyan pápát, aki bírálja az amerikai elnököt azért, mert pontosan azt teszem, amiért megválasztottak elsöprő győzelemmel” – írta Donald Trump.

Úgy vélte, XIV. Leónak hálásnak kell lennie, mivel mindenki tudja, hogy megválasztása megdöbbentő meglepetésnek számított, nem szerepelt a pápaságra esélyesek között, és kizárólag azért választották meg, mert amerikai. „Úgy ítélték meg, hogy ez a legjobb módja a Donald J. Trump elnökkel való kapcsolattartás kezelésének. Ha én nem lennék a Fehér Házban, Leó nem lenne a Vatikánban” – vélekedett az amerikai elnök.

Hozzátette, a pápa túl gyenge állásfoglalást képvisel a bűnözéssel és az atomfegyverekkel kapcsolatban, ami „egyáltalán nem tetszik nekem”. Arra szólította fel a pápát, mérsékelje magát, a józan észt kövesse, hagyjon fel a radikális baloldalnak való kedvezéssel, koncentráljon arra, hogy „nagy pápa legyen, ne pedig politikus”. „Ez a magatartása súlyos kárt okoz neki, és ennél is fontosabb, hogy kárt okoz a katolikus egyháznak” – írta Donald Trump.

donald trump

vatikán

háború

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
frissülő cikk

Élőben Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról
A Tisza elnöke pártja kétharmados győzelme után értékeli a választásokat, illetve válaszol a nemzetközi és hazai médiumok kérdéseire.
 

Elindult a 30 napos visszaszámláló, amelyik párt nem lép időben, fizethet
Még sokáig maradhat a plakáterdő: az április 12-i országgyűlési választásokat követően 30 napjuk van az induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az is látszik, hogy melyik pártoknak lehet anyagilag a legfájóbb a választási eredmény. A DK talán nem kerül pénzügyi válságba azzal, hogy átlépte az 1 százalékos küszöböt, a Kutyapárt viszont anyagilag nagyon komoly bajba került.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi politikai fordulat után megszólal Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője, aki első nemzetközi sajtótájékoztatóját tartja a vasárnap esti választási győzelmet követően. A párt győzelmével lezárul Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP 16 éve tartó kormányzása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×