Nyitókép: Olena Ruban/Getty Images

Fellángolt a vita Németországban a kannabisz részleges legalizálásáról

Infostart

Pontosan két évvel ezelőtt lépett hatályba Németországban a kannabisz részleges legalizálásáról szóló törvény. Az akkori egészségügyi miniszter, a szociáldemokrata Karl Lauterbach kezdeményezése jelentős változást eredményezett az ország drogpolitikájában. Egy évfordulós szakértői elemzés nyomán azonban éles vita kezdődött a hogyan továbbról.

A „Lauterbach-törvény” célja az ellenőrzött legalizáció, a feketepiac visszaszorítása és a fogyasztók védelme volt. Az akkori miniszter az abban foglaltakat a drogpolitika fontos mérföldkövének nevezte, amely a tiltás helyett az ellenőrzött hozzáférést helyezi előtérbe.

Ezzel 2024. április 1-től a 18 éven felüli felnőttek számára legálissá vált maximum 25 gramm kannabisz nyilvános helyen való birtoklása. A törvény kimondta továbbá, hogy személyes fogyasztásra lakhelyenként maximum mennyi kender termeszthető.

Engedélyezte továbbá a közösségi termesztést is ellenőrzött egyesületekben, amelyekben a tagok közösen termeszthetnek, és korlátozott mennyiségben beszerezhetnek kannabiszt.

Tilos volt a füvezés iskolák, óvodák, játszóterek és sportlétesítmények közelében 100 méteres körzetben.

A kétéves évforduló ugyanakkor rendkívüli vitát eredményezett. Mindez annak nyomán tört ki, hogy egy tudományos szakértői jelentés egyaránt rámutatott a törvényben foglaltak előnyeire, ugyanakkor vázolta a kockázatokat is. A szakértők nem foglaltak állást egyik mellett sem.

Mindez azonban sok volt a jelenlegi belügyminiszter, a konzervatív Alekszander Dobrindt számára. A két évvel ezelőtti előzményekhez tartozik, hogy

az akkor még ellenzékben lévő CDU/CSU annak idején a leghatározottabban ellenezte a kannabisz részleges legalizálását is.

A miniszter most olyannyira kijött a sodrából, hogy nem is a törvény tulajdonképpeni „gazdáját”, Karl Lauterbachot, hanem a tudósokat bírálta.

A jelentés szerinte torz képet fest a kannabisz részleges fogyasztásáról. Ezzel gyakorlatilag megerősítette mindazt, amit a múlt év végén mondott. A belügyminiszter akkor a szövetségi bűnügyi rendőrségnek (BKA) bemutatta a kábítószerrel kapcsolatos bűnözésről szóló jelentést.

„Ez egy szemét törvény, ha engem kérdeznek” – hangoztatta a belügyminiszter, amit az évforduló alkalmából készült jelentés kapcsán most közvetve megismételt.

Az ARD közszolgálati televízió szerint

Dobrindt ezúttal is úgy értékelte, hogy a kannabisztörvény valójában hozzájárul a kábítószer fogyasztásához. Ennek következtében pedig virágzik a feketepiac, a bűnözés pedig növekszik.

Erre viszont már a tudós kutatók is reagáltak. „Figyelmesen el kellene olvasni a jelentést” – állt a miniszter számára megfogalmazott üzenetben. Utaltak arra, hogy több egyetem számos szakértővel dolgozik azon, hogy egy teljes mértékben semleges, tudományosan megalapozott jelentést készítsen.

A politikusoknak joguk van arra, hogy az információkat másképp értelmezzék, azonban a szakértők által hosszú időn át összeállított megállapításokat semmiképp nem szabad hitelteleníteni – hangzott az állásfoglalás.

Az ARD utalt arra is, hogy a két évvel ezelőtt hatályba lépett törvény szerint 2028 április végéig több hasonló, különböző területekre kiterjedő jelentést kell készíteni. A mostani elsősorban a reform feketepiaci, illetve a szervezett bűnözésre gyakorolt hatására összpontosított.

Alaptörvény-módosítást, korrupcióellenes intézkedéseket tervez a Tisza

A NATO-tagok elutasítják a Hormuzi-szoros tengeri blokádjában való részvételt

A NATO szövetségesei hétfőn elutasították, hogy csatlakozzanak Donald Trump amerikai elnöknek a Hormuzi-szoros tengeri blokádjára vonatkozó tervéhez. Ehelyett egy önálló, a harcok lezárultát követő nemzetközi missziót javasoltak a hajózás helyreállítására. Ez a lépés várhatóan tovább mélyíti a transzatlanti szövetségen belüli feszültségeket.

Élesedik a helyzet: az USA már lépett, drasztikus katonai intézkedést jelentett be Trump

Az amerikai elnök figyelmeztette Iránt: a blokád közelébe kerülő hajókat megsemmisíthetik.

US blockade of Iranian ports takes effect as Trump threatens to destroy 'attack ships'

UK maritime officials advise vessels in the area they may encounter a "military presence" and "right-of-visit procedures during passage".

