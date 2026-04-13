ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.76
usd:
314.72
bux:
0
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Lufthansa német légitársaság koronavírus-járvány miatt munka nélkül maradt gépei vesztegelnek a frankfurti repülőtéren 2020. április 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Armando Babani

És akkor itt a két napos Lufthansa-leállás

Infostart / MTI

Kétnapos sztrájkba léptek hétfőn a német Lufthansa-csoport pilótái, ami jelentős fennakadásokat okoz a légitársaság és több leányvállalata járatainál.

A munkabeszüntetés hétfőn nulla óra után kezdődött, és kedd éjfélig tart. A sztrájk érinti a Lufthansa alapmárkát, valamint a Lufthansa Cargót és a Lufthansa CityLine-t. Az üdülőjáratokat üzemeltető Eurowings esetében a Németországból hétfőn induló járatokat érinti az akció.

A légitársaság közlése szerint hétfőn és kedden több száz járatot törölnek, különösen a frankfurti és a müncheni csomópontokat érinti súlyosan a fennakadás. Repülőtéri tájékoztatások szerint számos Frankfurtba és Münchenbe tartó, illetve onnan induló járatot már töröltek.

A munkabeszüntetést meghirdető szakszervezet, a VC (Vereinigung Cockpit e.V.) közlése szerint a közel-keleti helyzetre tekintettel egyes térségbeli desztinációk – köztük Izrael, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – járatai mentesülnek a sztrájk alól.

A munkabeszüntetés hátterében bérviták állnak, különösen a vállalati nyugdíjrendszer és a regionális leányvállalat, a CityLine javadalmazási feltételei körüli konfliktusok.

A szakszervezet szerint a munkáltatói oldal nem mutatott érdemi tárgyalási készséget, és nem tett elfogadható ajánlatokat. A VC ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is kész a tárgyalásokra, és a munkáltatók megfelelő ajánlatai esetén a sztrájk elkerülhető lett volna.

A Lufthansa bírálta a sztrájk meghirdetését, és úgy vélte, ez a munkaügyi konfliktus újabb eszkalációját jelenti.

A mostani az idei negyedik sztrájkhullám a Lufthansa-csoportnál. A múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt szintén több száz járat maradt el Németország legnagyobb légitársaságánál.

Kezdőlap    Külföld    És akkor itt a két napos Lufthansa-leállás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Reggel

inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Blokádolja Trump a Hormuzi-szorost, úgy néz ki, folytatódik a háború, kilőtt az olajár - Híreink az iráni háborúról hétfőn

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Választás 2026: még mindig nem végleges az eredmény - hétfőn két újabb mandátumot is veszíthet a Fidesz

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 13. 07:17
Donald Trump újabb lépéssorozatot indít a „Hormuzi-sakktáblán”
2026. április 13. 06:12
Felkapta a táskát, váratlanul nagy kincset talált benne
×
×