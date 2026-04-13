És akkor itt a két napos Lufthansa-leállás

A munkabeszüntetés hétfőn nulla óra után kezdődött, és kedd éjfélig tart. A sztrájk érinti a Lufthansa alapmárkát, valamint a Lufthansa Cargót és a Lufthansa CityLine-t. Az üdülőjáratokat üzemeltető Eurowings esetében a Németországból hétfőn induló járatokat érinti az akció.

A légitársaság közlése szerint hétfőn és kedden több száz járatot törölnek, különösen a frankfurti és a müncheni csomópontokat érinti súlyosan a fennakadás. Repülőtéri tájékoztatások szerint számos Frankfurtba és Münchenbe tartó, illetve onnan induló járatot már töröltek.

A munkabeszüntetést meghirdető szakszervezet, a VC (Vereinigung Cockpit e.V.) közlése szerint a közel-keleti helyzetre tekintettel egyes térségbeli desztinációk – köztük Izrael, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – járatai mentesülnek a sztrájk alól.

A munkabeszüntetés hátterében bérviták állnak, különösen a vállalati nyugdíjrendszer és a regionális leányvállalat, a CityLine javadalmazási feltételei körüli konfliktusok.

A szakszervezet szerint a munkáltatói oldal nem mutatott érdemi tárgyalási készséget, és nem tett elfogadható ajánlatokat. A VC ugyanakkor jelezte, hogy továbbra is kész a tárgyalásokra, és a munkáltatók megfelelő ajánlatai esetén a sztrájk elkerülhető lett volna.

A Lufthansa bírálta a sztrájk meghirdetését, és úgy vélte, ez a munkaügyi konfliktus újabb eszkalációját jelenti.

A mostani az idei negyedik sztrájkhullám a Lufthansa-csoportnál. A múlt héten a légiutas-kísérők egynapos munkabeszüntetése miatt szintén több száz járat maradt el Németország legnagyobb légitársaságánál.