Nyitókép: d3sign/Getty Images

Nagytakarítás a lakosságnál is: 234 ezer gigabájt adatot kellett törölni

Infostart / MTI

Szlovéniában három év alatt 234 ezer gigabájt digitális hulladékot töröltek magánszemélyek és szervezetek eszközeikről a digitális nagytakarítási kampányban (Slovenia Digital Cleanup), amivel évente mintegy 49 tonnával csökkentették a szén-dioxid-kibocsátást – közölték a szervezők.

A kezdeményezést az Ecologists Without Borders civil szervezet és az o28 kommunikációs csoport indította azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a digitális adatok környezeti hatására. A fájlokat, e-maileket és fényképeket tároló adatközpontok működtetése jelentős energia- és erőforrás-felhasználással jár.

A minden évben a március második felében szervezett akcióhoz idén is számos vállalat csatlakozott. A szervezők kiemelték a Kliping vállalatot, amely 1291 gigabájt adatot törölt, míg a legtöbb digitális hulladékot egy alkalmazott távolította el: a munkahelyén mintegy 70 ezer gigabájtot törölt.

A kampányhoz műhelyfoglalkozások is kapcsolódtak, amelyek különösen az idősebb korosztály körében népszerűek.

Jaka Kranjc, az Ecologists Without Borders képviselője szerint a digitális hulladék problémája súlyosbodik, mivel az értéktelen adatok jelentős része már nem személyes eszközökön, hanem szervereken tárolódik. Hozzátette: a helyzet kezeléséhez rendszerszintű megoldásokra, valamint a hardverek és szoftverek tudatosabb tervezésére van szükség.

87 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen áll a Tisza Párt

Rohamléptekben halad a szavazatok feldolgozottsága, és jelen állás szerint alkotmányozó többségbe kerülhet a Tisza Párt. A kétharmadhoz a 199-ből 133 képviselő kell, és jelen állás szerint 138 lehet a Tiszának. Listán 53,6:37,8 az arány a Tisza javára, és a parlamentbe juthat a Mi Hazánk is, amely jelenleg 5,95 százalékon áll.
 

