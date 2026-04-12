Nagytakarítás a lakosságnál is: 234 ezer gigabájt adatot kellett törölni

A kezdeményezést az Ecologists Without Borders civil szervezet és az o28 kommunikációs csoport indította azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a digitális adatok környezeti hatására. A fájlokat, e-maileket és fényképeket tároló adatközpontok működtetése jelentős energia- és erőforrás-felhasználással jár.

A minden évben a március második felében szervezett akcióhoz idén is számos vállalat csatlakozott. A szervezők kiemelték a Kliping vállalatot, amely 1291 gigabájt adatot törölt, míg a legtöbb digitális hulladékot egy alkalmazott távolította el: a munkahelyén mintegy 70 ezer gigabájtot törölt.

A kampányhoz műhelyfoglalkozások is kapcsolódtak, amelyek különösen az idősebb korosztály körében népszerűek.

Jaka Kranjc, az Ecologists Without Borders képviselője szerint a digitális hulladék problémája súlyosbodik, mivel az értéktelen adatok jelentős része már nem személyes eszközökön, hanem szervereken tárolódik. Hozzátette: a helyzet kezeléséhez rendszerszintű megoldásokra, valamint a hardverek és szoftverek tudatosabb tervezésére van szükség.