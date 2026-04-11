2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
VATICAN CITY, VATICAN - APRIL 11: Pope Leo XIV presides over a Prayer Vigil for Peace in the world at St. Peters Basilica on April 11, 2026 in Vatican City, Vatican. Pope Leo XIV has invited the faithful and all men and women of goodwill to attend the Prayer Vigil for Peace following the announcement of the two-week ceasefire agreement between the United States and Iran. Pope Leo, who was critical of U.S. President Donald Trumps threat to wipe out the Iranian civilization earlier this week, has welcomed the news of the ceasefire and urged dialogue to bring an end to the conflict. (Photo by Simone Risoluti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)
XIV. Leó pápa: a békében hívő több milliárd ember egyesítse erejét

Egyesítsük annak a több milliárd embernek az erkölcsi és lelki erejét, akik ma is a békét választják – hangoztatta XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában a békéért meghirdetett imavirrasztáson szombaton, a hívők összefogását sürgetve a háborúk megállítására.

XIV. Leó pápa hangsúlyozta: a háború megoszt, a remény összefog, az elnyomás eltapos, a szeretet felemel, a bálványimádás elvakít, az élő Isten fénye beragyog.

„Elég egy kis hit, egy morzsányi hit, hogy emberiségként és emberiességgel együtt szembe szálljunk a történelem jelenlegi drámai korszakával” – jelentette ki az egyházfő.

Hozzátette, hogy az ima nem menekvés a felelősség elkerülésére, és nem fájdalomcsillapító az oly sok igazságtalanság okozta szenvedésre. Az imádság ingyenes, egyetemes és leginkább hatékony válasz a halálra – jelentette ki.

A pápa azt kérte, az emberek emeljék fel tekintetüket, támaszkodjanak fel a romok közül, mivel semmi nem kényszerítheti őket egy előre megírt sorsra, még a jelenlegi világban sem, ahol úgy tűnik, „nem elegendőek a sírok, mivel az életet folyamatosan keresztre feszítik, megsemmisítik, bármilyen jog és kegyelem nélkül”.

XIV. Leó pápa több elődjét idézte, köztük II. János Pált, aki a 2003-as iraki válság idején, a második világháborút túlélő generáció tagjaként arra kérte a fiatalokat, soha többé ne legyen háború.

XIV. Leó pápa úgy vélte, az ima megtanít cselekedni egy olyan világ építése érdekében, amelyben nincsenek, kardok, drónok, bosszú, nem létezik a rossz bagatellizálása, nincsen jogtalanul szerzett haszon, csak méltóság, megértés, megbocsátás van.

„Szabjunk gátat a mindenhatóság tébolyának, amely körülöttünk egyre kiszámíthatatlanabbá és agresszívabbá válik” – mondta az egyházfő.

Úgy látta, a nemzetközi egyensúly egyre inkább veszít stabilitásából, Isten nevét használják fel a halál hirdetésére, eltűnik a testvériség, amely helyett a valóságot ellenségek szállják meg, fenyegetések hangoznak fel a meghallgatásra és a találkozásra való felhívások helyett.

„Fivéreim és nővéreim, aki imádkozik, az tudatában van saját határainak, nem öl és nem fenyeget halállal!” – fejtette ki XIV. Leó. Hozzátette: „Elég volt önmagunk és a pénz imádásából! Elég volt az erőfitogtatásból! Elég a háborúból!”

XII. Piust idézte, aki 1962-ben a Békét a földön kezdetű enciklikában azt írta, „A békével semmi sincs elveszve, a háborúval azonban minden elveszhet”.

XIV. Leó pápa elmondta, hogy a háborús övezetekből gyerekek leveleket küldenek neki, amelyekből kitűnik a felnőttektől büszkeséggel fitogtatott cselekmények borzalma és embertelensége.

Az egyházfő a nemzetek vezetőinek felelősségét hangsúlyozta: „kiáltsuk nekik: álljatok le! Elérkezett a béke ideje!”.

A pápa kiemelte, hogy az egyház is a békét szolgálja, és erről az útról nem tér le, még akkor sem, amikor a háborús logika elutasítása miatt értetlenség és lenézés kíséri.

„Legyen vége a háború őrületének, a Földet az gondozza és művelje, aki még tud teremteni, védelmezni, és tudja szeretni az életet” – mondta XIV Leó.

A mindenki előtt nyitott imavirrasztáson a kontinensek képviselői egy-egy mécsest gyújtottak meg az Assisi városában őrzött békelámpás lángjával.

Arról az örökmécsesről van szó, amelyet a Szent Ferencről elnevezett bazilika altemplomában, a szent sírjánál őriznek, és amely a béke, a remény és a párbeszéd jelképeként ismert. Az örökmécses lángját tápláló olajat olaszországi városok adományozzák.

Orbán Viktor a Fidesz kampányzáróján: olyan győzelmet aratunk, amivel mindenkit meglepünk vasárnap

A Fidesz Budapesten, a Szentháromság téren tartotta kampányzáró rendezvényét, amelyen többek között Lázár János, Szijjártó Péter és Orbán Viktor is felszólalt. Orbán Viktor hangsúlyozta: a választási kampánynak nem most, hanem vasárnap este 7 órakor lesz vége. A magyar nemzet legfontosabb célkitűzése a háborúból való kimaradás, és ehhez hárommillió szavazatra, és nemzeti egységre van szükség – mondta, hozzátéve: nincs kampánycsend, tegyék azt, amit ő: keljenek korán, menjenek el gyorsan szavazni, aztán pedig mozgósítani.
 

Magyar Péter a Tisza kampányzáróján: vasárnap rendszert váltunk!

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

Toroczkai László a kampányzárón: a Mi Hazánk megkerülhetetlen erővé vált

Dobrev Klára a DK-kampányzárón: Orbán-rendszer vagy demokrácia, ez a kérdés

A Kétfarkú Kutya Párt zárta először a választási kampányát

Orbán Balázs: rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson békefényt gyújtottak meg Rómában.
 

Indulnak az iráni béketárgyalások, megérkezett a J. D. Vance vezette amerikai delegáció Pakisztánba

Pietro Parolin a katolikus hívekhez: ne hagyják magára XIV. Leó pápát a háború elleni küzdelemben!

választás 2026
Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

 

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Még lehet mozgóurnát kérni a vasárnapi választásokra – itt vannak a részletes szabályok

Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Súlyos átverés terjed a választások kapcsán

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Szombat estére, több mint 12 órányi tárgyalás után sem közöltek a delegációk konkrét eredményeket. A helyszínen jelen lévő nemzetközi lapok tudósítói szerint több ponton is vitában vannak a tárgyaló felek és éles hangulatváltás jellemzi az egyeztetést.

Baj van több válogatott vb-mezeivel: riadót fújt a gyártó, ez hogy nem derült eddig ki?

A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben.

Iran-US peace talks take place as Trump claims navy 'clearing out' Strait of Hormuz

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

2026. április 11. 21:30
F1-es sínautó: metróalagútban a Red Bull – fotó
2026. április 11. 19:30
Megszólalt a nyírfa, panaszkodott a folyó – tanácskozás Norvégiában
