Pietro Parolin a katolikus hívekhez: Ne hagyják magára XIV. Leó pápát a háború elleni küzdelemben

Pietro Parolin bíboros egy interjúban elmondta, hogy a pápa hangja „prófétai”, de fennáll a veszélye, hogy „a pusztába kiáltott szóvá válik, ha nem kap konkrét támogatást és segítséget” – írta a Magyar Kurír.

Parolin felidézte a 2003-as iraki háborút, amikor II. János Pál pápa a konfliktus elkerüléséért könyörgött, de „magára maradt”. Ezért hangsúlyozta, hogy támogatni kell a jelenlegi pápa fegyvertelen és lefegyverző békére irányuló felhívását, és el kell utasítani „a felfegyverkezés hamis propagandáját”.

„A béke több hangjára van szükség, több, a felfegyverkezés felé vezető őrület ellen, illetve a legszegényebb testvéreink mellett felszólaló hangra, több hangra és több javaslatra – gondolok például a katolikus egyetemek világára –, olyan új gazdasági modellekre, amelyeket az igazságosság és a leggyengébbek iránti gondoskodás ihlet, a pénz bálványként való imádása helyett” – mondta Pietro Parolin.

A bíboros riasztónak írta le a nemzetközi légkört, amelyben úgy tűnik, a katonai fellépés túlságosan könnyen érvényesül. „Megdöbbent, milyen eltökéltséggel – majdnem azt mondtam, milyen könnyedséggel – állítják be a katonai megoldást döntő, szinte elkerülhetetlen lépésként” – fogalmazott.