2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
XIV. Leó pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2025. december 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi

Pietro Parolin a katolikus hívekhez: Ne hagyják magára XIV. Leó pápát a háború elleni küzdelemben

Infostart

XIV. Leó pápa április 11-ére a Szent Péter-bazilikába imavirrasztást hirdetett meg a békéért. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi színtéren fennáll annak a veszélye, hogy a „legerősebbek logikája” kerekedik felül, és felszólította a keresztényeket, hogy legyenek a „béke hangjai”, akik nem hagyják magára XIV. Leó pápát a háború elleni küzdelmében.

Pietro Parolin bíboros egy interjúban elmondta, hogy a pápa hangja „prófétai”, de fennáll a veszélye, hogy „a pusztába kiáltott szóvá válik, ha nem kap konkrét támogatást és segítséget” – írta a Magyar Kurír.

Parolin felidézte a 2003-as iraki háborút, amikor II. János Pál pápa a konfliktus elkerüléséért könyörgött, de „magára maradt”. Ezért hangsúlyozta, hogy támogatni kell a jelenlegi pápa fegyvertelen és lefegyverző békére irányuló felhívását, és el kell utasítani „a felfegyverkezés hamis propagandáját”.

„A béke több hangjára van szükség, több, a felfegyverkezés felé vezető őrület ellen, illetve a legszegényebb testvéreink mellett felszólaló hangra, több hangra és több javaslatra – gondolok például a katolikus egyetemek világára –, olyan új gazdasági modellekre, amelyeket az igazságosság és a leggyengébbek iránti gondoskodás ihlet, a pénz bálványként való imádása helyett” – mondta Pietro Parolin.

A bíboros riasztónak írta le a nemzetközi légkört, amelyben úgy tűnik, a katonai fellépés túlságosan könnyen érvényesül. „Megdöbbent, milyen eltökéltséggel – majdnem azt mondtam, milyen könnyedséggel – állítják be a katonai megoldást döntő, szinte elkerülhetetlen lépésként” – fogalmazott.

vatikán

béke

xiv. leó pápa

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein a magyarországi országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt. Folyamatosan érkeznek a levélszavazatok is, szombat délelőtti adat szerint a jogosultak több mint fele, 254 ezer szavazó már elküldte voksát.
 

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Akárki is alakítja meg, az új magyar kormányra fagyos fogadtatás vár Brüsszelben

Az Európai Bizottság immár a tagállami vezetők szintjére emeli a magyar–orosz kapcsolatok ügyét, miután a kiszivárgott felvételek és leiratok szerint a magyar kormány több szereplője érzékeny uniós ügyekben is szoros kapcsolatot tartott fenn Moszkvával. A Portfolio-nak nyilatkozó diplomaták és uniós tisztviselők szerint a következő időszak akkor is fagyos lesz Brüsszel és Budapest között, ha Orbán Viktor hatalomban marad, és akkor is, ha Magyar Péter vezetésével új kormány alakul, mert a bizalomvesztés már intézményi szintű. Vagyis egy esetleges kormányváltás sem hozna egyszerű feloldást: hosszú bizonyítási kényszer, szoros monitoring és érzékeny uniós ügyekben – köztük a SAFE védelmi hitel esetében – fokozott óvatosság várna Magyarországra.

Eldőlni látszik az ősi vita: itt áll feketén-fehéren, a városban vagy vidéken jobb-e az élet

Vannak olyan objektív mutatószámok, amelyek nyomós érvként szolgálhatnak a vidéki vagy éppen a városi élet mellett.

US and Iranian officials meet Pakistani PM in separate talks ahead of peace negotiations

Iranian state TV warns talks could be cancelled if Tehran’s conditions are not met, as details of the negotiations remain unclear.

