Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Ukrajna: él a tűzszünet

Hivatalosan életbe lépett a 32 órás tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából.

A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy a tűzszünet szombaton 16 órakor (közép-európai idő szerint 15 órakor) lép életbe, és vasárnap estig, azaz 32 órán át tart. Volodimir Zelenszkij ezt követően tudatta, hogy Ukrajna elfogadja a Vlagyimir Putyin orosz elnök által javasolt tűzszünetet, bár figyelmeztetett: hadserege „lépésről lépésre válaszol” a tűzszünet esetleges megsértésére.

A tűzszünetet megelőzően a szemben álló felek összesen 350 hadifoglyot cseréltek ki, mindkét fél 175 foglyot engedett szabadon.

A tűzszünet előtti órákban mindkét fél indított még támadásokat – de magyar idő szerint szombaton 16 órára egy időre leálltak a harcok.

Irán: tárgyalások

Megérkezett szombaton Iszlámábádba a J.D. Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció, hogy iráni tisztviselőkkel tárgyaljon a Pakisztán közvetítésével létrejött, törékeny tűzszünet megerősítéséről és egy tartós megállapodás lehetőségéről. Ez az első ilyen amerikai-iráni egyeztetés a konfliktus kezdete óta.

Az amerikai delegációt Muhammad Isak Dár pakisztáni külügyminiszter, Aszim Munir vezérkari főnök és Mohszin Nakvi belügyminiszter fogadta. A küldöttség tagjai között van Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is.

Az iráni küldöttség, élén Baker Kalibaf parlamenti elnökkel, már korábban megérkezett Iszlámábádba, és pénteken találkozott Aszim Munir vezérkari főnökkel.

Róma: békefény

A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson a kontinensek képviselői békefényt gyújtanak meg.

Afrika, Amerika, Európa és Óceánia hívei Szent Ferenc békelámpása lángjával gyújtanak fényt azon az imavirrasztáson, amelyet XIV. Leó pápa vezet a Szent Péter-bazilikában szombaton hat órától.

A mindenki előtt nyitott imavirrasztáson a kontinensek képviselői egy-egy gyertyát gyújtanak meg az Assisi városában őrzött békelámpás lángjával. Arról az örökmécsesről van szó, amelyet a Szent Ferencről elnevezett bazilika altemplomában, a szent sírjánál őriznek, és amely a béke, a remény és a párbeszéd jelképeként ismert. Az örökmécses lángját tápláló olajat az olaszországi városok adományozzák.

XIV. Leó pápa húsvét vasárnapi beszédében jelentette be, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet a békéért.

Az egyházfő hangoztatta, hogy az erő, amely Krisztus feltámadását előidézte, erőszakmentes. „Akinek fegyver van a kezében, tegye le! Akinek hatalma van háborúkat kirobbantani, a békét válassza!” – hangoztatta a pápa. XIV. Leó a szerdai általános audiencián a békevirrasztáshoz való csatlakozásra szólította fel a híveket. A bagdadi kaldeus egyház küldöttségét fogadva pénteken, hangoztatta, hogy „Isten egyetlen konfliktusra sem adja áldását”. Az egyházfő hozzátette, hogy aki Krisztust követi, soha nem áll annak oldalára, aki „tegnap kardot ragadott, és ma bombákat hajít”.

Nyitóképünkön: Görögkeleti hívek imádkoznak a húsvétot felvezetõ lábmosás szertartása elõtt a kelet-jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában ortodox nagycsütörtökön. Az izraeli hatóságok feloldották a gyülekezési korlátozást Kelet-Jeruzsálemben az Irán ellen harcoló Egyesült Államok és Izrael között április 7-én létrejött kéthetes tûzszüneti megállapodás nyomán.