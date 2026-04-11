2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Görögkeleti hívek imádkoznak a húsvétot felvezetõ lábmosás szertartása elõtt a kelet-jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában ortodox nagycsütörtökön, 2026. április 9-én. Az izraeli hatóságok feloldották a gyülekezési korlátozást Kelet-Jeruzsálemben az Irán ellen harcoló Egyesült Államok és Izrael között április 7-én létrejött kéthetes tûzszüneti megállapodás nyomán.
Nyitókép: Abir Szultan

Ukrajnában leállt a harc, Irán és Amerika tárgyal, békefény Rómában: egy pillanatra most a békében reménykedik a világ

Infostart / MTI

Egy pillanatra most felcsillan a béke reménye a világon – Irántól Ukrajnáig, a Szentföldtől Rómáig. Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából, miközben Pakisztánban tárgyal a békéről az Egyesült Államok és Irán. A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson a kontinensek képviselői békefényt gyújtanak meg Rómában.

Ukrajna: él a tűzszünet

Hivatalosan életbe lépett a 32 órás tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából.

A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy a tűzszünet szombaton 16 órakor (közép-európai idő szerint 15 órakor) lép életbe, és vasárnap estig, azaz 32 órán át tart. Volodimir Zelenszkij ezt követően tudatta, hogy Ukrajna elfogadja a Vlagyimir Putyin orosz elnök által javasolt tűzszünetet, bár figyelmeztetett: hadserege „lépésről lépésre válaszol” a tűzszünet esetleges megsértésére.

A tűzszünetet megelőzően a szemben álló felek összesen 350 hadifoglyot cseréltek ki, mindkét fél 175 foglyot engedett szabadon.

A tűzszünet előtti órákban mindkét fél indított még támadásokat – de magyar idő szerint szombaton 16 órára egy időre leálltak a harcok.

Irán: tárgyalások

Megérkezett szombaton Iszlámábádba a J.D. Vance amerikai alelnök vezette amerikai delegáció, hogy iráni tisztviselőkkel tárgyaljon a Pakisztán közvetítésével létrejött, törékeny tűzszünet megerősítéséről és egy tartós megállapodás lehetőségéről. Ez az első ilyen amerikai-iráni egyeztetés a konfliktus kezdete óta.

Az amerikai delegációt Muhammad Isak Dár pakisztáni külügyminiszter, Aszim Munir vezérkari főnök és Mohszin Nakvi belügyminiszter fogadta. A küldöttség tagjai között van Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje is.
Az iráni küldöttség, élén Baker Kalibaf parlamenti elnökkel, már korábban megérkezett Iszlámábádba, és pénteken találkozott Aszim Munir vezérkari főnökkel.

Róma: békefény

A XIV. Leó pápa vezette békevirrasztáson a kontinensek képviselői békefényt gyújtanak meg.

Afrika, Amerika, Európa és Óceánia hívei Szent Ferenc békelámpása lángjával gyújtanak fényt azon az imavirrasztáson, amelyet XIV. Leó pápa vezet a Szent Péter-bazilikában szombaton hat órától.

A mindenki előtt nyitott imavirrasztáson a kontinensek képviselői egy-egy gyertyát gyújtanak meg az Assisi városában őrzött békelámpás lángjával. Arról az örökmécsesről van szó, amelyet a Szent Ferencről elnevezett bazilika altemplomában, a szent sírjánál őriznek, és amely a béke, a remény és a párbeszéd jelképeként ismert. Az örökmécses lángját tápláló olajat az olaszországi városok adományozzák.

XIV. Leó pápa húsvét vasárnapi beszédében jelentette be, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet a békéért.

Az egyházfő hangoztatta, hogy az erő, amely Krisztus feltámadását előidézte, erőszakmentes. „Akinek fegyver van a kezében, tegye le! Akinek hatalma van háborúkat kirobbantani, a békét válassza!” – hangoztatta a pápa. XIV. Leó a szerdai általános audiencián a békevirrasztáshoz való csatlakozásra szólította fel a híveket. A bagdadi kaldeus egyház küldöttségét fogadva pénteken, hangoztatta, hogy „Isten egyetlen konfliktusra sem adja áldását”. Az egyházfő hozzátette, hogy aki Krisztust követi, soha nem áll annak oldalára, aki „tegnap kardot ragadott, és ma bombákat hajít”.

Pietro Parolin a katolikus hívekhez: Ne hagyják magára XIV. Leó pápát a háború elleni küzdelemben

Indulnak az iráni béketárgyalások, megérkezett a J. D. Vance vezette amerikai delegáció Pakisztánba

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

Toroczkai László a kampányzárón: a Mi Hazánk megkerülhetetlen erővé vált

Dobrev Klára a DK-kampányzárón: Orbán-rendszer vagy demokrácia, ez a kérdés

A Kétfarkú Kutya Párt zárta először a választási kampányát

Orbán Balázs: rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

választás 2026
Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

 

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Még lehet mozgóurnát kérni a vasárnapi választásokra – itt vannak a részletes szabályok

Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Súlyos átverés terjed a választások kapcsán

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Elkezdődtek a béketárgyalások, Irán erősítést kaphat - Híreink a közel-keleti háborúról szombaton

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át.

Torokszorító történet: megmentette az életét gyerekként, most meg akarja köszönni a Liverpool-szurkoló

Torokszorító történet: megmentette az életét gyerekként, most meg akarja köszönni a Liverpool-szurkoló

A hillsborough-i katasztrófa egyik túlélője, aki mindössze 13 éves volt a tragédia idején, 37 évvel később keresi azt az ismeretlen férfit, aki megmentette az életét azon a végzetes napon.

US and Iran in direct peace talks with Pakistan on ending Middle East conflict

US and Iran in direct peace talks with Pakistan on ending Middle East conflict

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

2026. április 11. 17:45
Szabotázs miatt veszélybe került Dél-Németország olajellátása
2026. április 11. 17:00
Nyári járattörlések és áremelések jöhetnek a légitársaságoknál
