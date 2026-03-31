Kiderült, ki támadta meg a prágai Orosz Házat

A hatóság szerint az elkövető külföldi állampolgár, akit a rendőrség őrizetbe vett és kihallgat. Az illető saját bevallása szerint a támadásra 2025 nyara óta készült. További részletek egyelőre nem ismeretesek.

Az incidens miatt pénteken Moszkvában bekérették az orosz külügyminisztériumba a cseh nagykövetet, és tiltakozó jegyzéket adtak át neki. A tárca mély aggodalmát fejezte ki a történtek miatt. Marija Zaharova szóvivő "barbár cselekedetnek" minősítette az esetet.

Igor Girenko, a prágai Orosz Ház igazgatója közölte, hogy hat Molotov-koktélt dobtak az épületre, közülük három felrobbant, de károkat nem okozott. A támadás időzítését azzal hozta összefüggésbe, hogy az épületben pénteken este tervezték megtartani az orosz kulturális napok záróünnepségét.

A prágai orosz kulturális központ elleni támadást a cseh belügyi és a külügyi tárca egyaránt elítélte. Lubomír Metnar cseh belügyminiszter elfogadhatatlannak minősítette az incidenst.