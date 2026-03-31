2026. március 31. kedd Árpád
gyújtópalack Molotov koktél // The Molotov cocktail is an essential weapon in the urban defense of citizens
Nyitókép: Manuel Rodriguez Sevillano/Getty Images

Kiderült, ki támadta meg a prágai Orosz Házat

Infostart / MTI

Jelentkezett a cseh rendőrségen az a személy, aki múlt csütörtökön Molotov-koktélokat dobott prágai Orosz Házra – közölte kedden a cseh rendőrség az X-en.

A hatóság szerint az elkövető külföldi állampolgár, akit a rendőrség őrizetbe vett és kihallgat. Az illető saját bevallása szerint a támadásra 2025 nyara óta készült. További részletek egyelőre nem ismeretesek.

Az incidens miatt pénteken Moszkvában bekérették az orosz külügyminisztériumba a cseh nagykövetet, és tiltakozó jegyzéket adtak át neki. A tárca mély aggodalmát fejezte ki a történtek miatt. Marija Zaharova szóvivő "barbár cselekedetnek" minősítette az esetet.

Igor Girenko, a prágai Orosz Ház igazgatója közölte, hogy hat Molotov-koktélt dobtak az épületre, közülük három felrobbant, de károkat nem okozott. A támadás időzítését azzal hozta összefüggésbe, hogy az épületben pénteken este tervezték megtartani az orosz kulturális napok záróünnepségét.

A prágai orosz kulturális központ elleni támadást a cseh belügyi és a külügyi tárca egyaránt elítélte. Lubomír Metnar cseh belügyminiszter elfogadhatatlannak minősítette az incidenst.

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

