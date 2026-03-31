Izrael bejelentette: közel sincs még vége a háborúnak

Izrael katonai vezetése szerint a jelenlegi hadműveletek nem érnek véget rövid időn belül, mivel a hadsereg készen áll arra, hogy akár hetekig folytassa a harcot Irán területén, ami újabb eszkalációs kockázatokat vet fel a térségben, miközben a politikai döntéshozók kezében marad a végső szó a műveletek időtartamát illetően – írja a Sky News híradása nyomán a Liner.hu.

Az Izraeli Védelmi Erők szóvivője, Nadav Shoshani leszögezte: „Készen állunk arra, hogy a következő hetekben is folytassuk a műveleteket. Megvannak ehhez a célpontjaink, a lőszereink, az emberi erőforrásaink, és a vezetésen múlik, hogy döntést hozzon.” A nyilatkozatból kiderült az is, hogy a hadsereg logisztikai és katonai szempontból felkészült egy elhúzódó konfliktusra, amelynek időtartamát politikai szinten határozzák meg.

A kijelentés nem sokkal azt követően hangzott el, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnök a háború jelenlegi állásáról beszélt, és úgy fogalmazott, a konfliktus „túl van a felén”, ugyanakkor nem kívánt konkrét időkeretet meghatározni, amikor azt mondta, hogy nem akar „menetrendet szabni neki”.