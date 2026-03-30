ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.37
usd:
338.83
bux:
121958.86
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fidel Castro kubai forradalmár (j) és Hugo Chávez egykori venezuelai elnök arcmásai elektromos szerelékek mellett egy újabb országos áramszünet idején, 2026. március 16-án Havannában. Kubában január óta tovább romlott az elavult energetikai infrastuktúra okozta energiaválság, miután Nicolás Maduro venzuelai elnök január 2-i amerikai elfogását követõen Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a karibi szigetre. A kubai kormány szerint a közel tízmillió lakosú sziget három hónapja nem kapott olajszállítmányt.
Nyitókép: MTI/AP/Ramon Espinosa

Orosz olaj érkezhet Kubába

Infostart

Donald Trump amerikai elnök hallgatólagos engedélyével.

Donald Trump szemlátomást enyhíthette a Kubába irányuló olajszállítás amerikai blokádját, vasárnap ugyanis azt mondta, hogy „nincs baja” azzal, ha bármelyik ország nyersolajat küld a szigetországba. Mindeközben egy orosz tankerhajó közelítette meg a kubai partokat – írta meg a HVG.

Úgy fogalmazott, hogy semmi gondja nincs azzal, ha egy ország olajat szeretne Kubába küldeni, attól függetlenül, hogy Oroszországról van-e szó vagy sem. Az Air Force One fedélzetén beszélve emellett kritizálta a kubai kormányt, de együttérzést mutatott a kubai nép iránt. A szankcionált orosz árnyékflotta egyik hajója vasárnap Kelet-Kuba partjainál tartózkodott a hajókövetési adatok szerint, a kikötőt várhatóan hétfőn éri el. Az Anatolij Kolodkin nevű tanker Primorszk kikötőjéből indult, és egyes források szerint akár 730 ezer hordó nyersolajat is szállíthat – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, a Reutersnek nyilatkozó szakértő szerint ez mintegy két és fél hétre elegendő olajat jelent. Ugyanakkor körülbelül egy hónapig is ki lehet belőle húzni szükség esetén. Mint az MTI közleményében olvasható, az Egyesült Államok parti őrsége nem kapott utasítást a hajó feltartóztatására, bár erre lett volna lehetőség.

Az Egyesült Államok január 3-án állította le a venezuelai olajexportot Kubába, miután megbuktatta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Trump azzal „fenyegetőzött”, hogy büntetővámokat vet ki azokra az országokra, amelyek nyersolajat szállítanak Kubába. Mexikó, amely Kuba legnagyobb beszállítója volt Venezuela mellett, leállította ezután a szállítmányokat. Miguel Díaz-Canel elnök szerint ennek eredményeképpen a tízmilliós Kubába három hónapja nem érkezett olajtanker. Ez benzinkorlátozáshoz és a rákos betegek halálozási kockázatának növekedéséhez is vezetett – írta meg a HVG.

Kezdőlap    Külföld    Orosz olaj érkezhet Kubába

oroszország

donald trump

kuba

olaj

A világpiacon már verseny alakult ki a cseppfolyós földgázért, az LNG-ért, az Amerikából Európába indított szállítmányok sok esetben Ázsiában kötnek, mert ott többet fizetnek érte. Ha pedig elhúzódik az iráni háború, hosszú távon is erre kell berendezkedni, miközben az európai gáztározók töltöttsége alacsony – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője.
VIDEÓ
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Legfrissebb fejleményként Donald Trump nyíltan beszélt arról, hogy szeretné megszerezni Irán olajkészleteit; viszont az amerikai elnök továbbra is azt reméli, sikerül Teheránnal megegyezni a háború lezárásáról. A magyar tőzsdén több részvénynél is nagyon komoly esés látszik, index-szinten azonban pozitív a kép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Béremelés jön a víziközműágazatban: a kormány több mint 14 milliárd forintot biztosít arra, hogy a szolgáltatóknál 10-17 százalékkal emeljék a dolgozók bérét

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 13:20
Irán drasztikus lépésre készülhet, felrúghatja az egyik legfontosabb nukleáris egyezményt
2026. március 30. 12:44
Versenyfutás az LNG-ért: baj van a gázpiacon, főleg Európában
×
×