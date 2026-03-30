Orosz olaj érkezhet Kubába

Donald Trump szemlátomást enyhíthette a Kubába irányuló olajszállítás amerikai blokádját, vasárnap ugyanis azt mondta, hogy „nincs baja” azzal, ha bármelyik ország nyersolajat küld a szigetországba. Mindeközben egy orosz tankerhajó közelítette meg a kubai partokat – írta meg a HVG.

Úgy fogalmazott, hogy semmi gondja nincs azzal, ha egy ország olajat szeretne Kubába küldeni, attól függetlenül, hogy Oroszországról van-e szó vagy sem. Az Air Force One fedélzetén beszélve emellett kritizálta a kubai kormányt, de együttérzést mutatott a kubai nép iránt. A szankcionált orosz árnyékflotta egyik hajója vasárnap Kelet-Kuba partjainál tartózkodott a hajókövetési adatok szerint, a kikötőt várhatóan hétfőn éri el. Az Anatolij Kolodkin nevű tanker Primorszk kikötőjéből indult, és egyes források szerint akár 730 ezer hordó nyersolajat is szállíthat – olvasható a cikkben.

Hozzáteszik, a Reutersnek nyilatkozó szakértő szerint ez mintegy két és fél hétre elegendő olajat jelent. Ugyanakkor körülbelül egy hónapig is ki lehet belőle húzni szükség esetén. Mint az MTI közleményében olvasható, az Egyesült Államok parti őrsége nem kapott utasítást a hajó feltartóztatására, bár erre lett volna lehetőség.

Az Egyesült Államok január 3-án állította le a venezuelai olajexportot Kubába, miután megbuktatta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Trump azzal „fenyegetőzött”, hogy büntetővámokat vet ki azokra az országokra, amelyek nyersolajat szállítanak Kubába. Mexikó, amely Kuba legnagyobb beszállítója volt Venezuela mellett, leállította ezután a szállítmányokat. Miguel Díaz-Canel elnök szerint ennek eredményeképpen a tízmilliós Kubába három hónapja nem érkezett olajtanker. Ez benzinkorlátozáshoz és a rákos betegek halálozási kockázatának növekedéséhez is vezetett – írta meg a HVG.