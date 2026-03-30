2026. március 30. hétfő
Ausztriában betiltanák a közösségi média használatát 14 éves kor alatt
Ausztriában is szigorítanák a közösségi média használatát

A bécsi kormány azt tervezi, hogy megtiltja a közösségi média használatát a 14 alatti gyerekeknek.

A koalíciót alkotó három párt kormánytagjai közölték: elvi megállapodásra jutottak a tilalom bevezetéséről annak érdekében, hogy megvédjék a gyerekeket "az addiktív algoritmusoktól" és olyan tartalmaktól, mint például a szexuális bántalmazás. Az intézkedés részleteiről, a bevezetés időpontjáról még folynak az egyeztetések. A törvénytervezetet június végéig fogják kidolgozni.

„Meg fogjuk védeni a gyerekeket és a fiatalokat a közösségi média negatív hatásaitól. Nem fogjuk tovább tétlenül nézni, ahogy ezek a platformok függővé teszik, sőt gyakran megbetegítik a gyerekeinket" – mondta Andreas Babler alkancellár, hozzátéve:

a veszélyeket nagyon hosszú ideig figyelmen kívül hagyták, és eljött a cselekvés ideje.

Babler tájékoztatása szerint az alapján döntenék el, mely platformokra vonatkozik majd a tilalom, hogy mennyire ítélik meg addiktívnak az adott oldal algoritmusát, illetve hogy tartalmaz-e olyan problémás tartalmakat, mint például a szexuális erőszak.

Ausztrália tavaly decemberben vezette be a közösségi média tilalmát a 16 év alattiaknak a világon elsőként, és azóta több ország jelezte, hogy hasonló lépést fontolgat. A francia parlament alsóháza januárban hagyta jóvá a tilalom bevezetését a 15 év alatti korosztályra vonatkozóan.

Elhunyt Nádasdy Ádám

A nyelvész, költő, műfordító az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője március 29-én, 79 éves korában hunyt el.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Elérte a pénzügyminisztériumot a magánhitelek ügye, egyeztetések kezdődnek a fertőzés elkerülésére Amerikában

Az amerikai pénzügyminisztérium a következő hetekben egyeztetéseket indít a hazai és nemzetközi biztosítási felügyeleti hatóságokkal a magánhitel-piacok körüli aggodalmak miatt - írja a Reuters. A tárgyalások célja a nem banki hitelezési szektor átláthatóbb felügyeletének megteremtése.

Meghalt Nádasdy Ádám

Nádasdy Ádám, a magyar nyelv és irodalom egyik legmeghatározóbb alakja 79 éves korában elhunyt.

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 30. 06:00
Energiahordozók kereskedelme: több tengeri fojtópontnál is gond van már – térkép
2026. március 30. 05:17
Komoly változás a bécsi közlekedésben, ez a budapestieket is érdekelheti
