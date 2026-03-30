Ausztriában is szigorítanák a közösségi média használatát

A koalíciót alkotó három párt kormánytagjai közölték: elvi megállapodásra jutottak a tilalom bevezetéséről annak érdekében, hogy megvédjék a gyerekeket "az addiktív algoritmusoktól" és olyan tartalmaktól, mint például a szexuális bántalmazás. Az intézkedés részleteiről, a bevezetés időpontjáról még folynak az egyeztetések. A törvénytervezetet június végéig fogják kidolgozni.

„Meg fogjuk védeni a gyerekeket és a fiatalokat a közösségi média negatív hatásaitól. Nem fogjuk tovább tétlenül nézni, ahogy ezek a platformok függővé teszik, sőt gyakran megbetegítik a gyerekeinket" – mondta Andreas Babler alkancellár, hozzátéve:

a veszélyeket nagyon hosszú ideig figyelmen kívül hagyták, és eljött a cselekvés ideje.

Babler tájékoztatása szerint az alapján döntenék el, mely platformokra vonatkozik majd a tilalom, hogy mennyire ítélik meg addiktívnak az adott oldal algoritmusát, illetve hogy tartalmaz-e olyan problémás tartalmakat, mint például a szexuális erőszak.

Ausztrália tavaly decemberben vezette be a közösségi média tilalmát a 16 év alattiaknak a világon elsőként, és azóta több ország jelezte, hogy hasonló lépést fontolgat. A francia parlament alsóháza januárban hagyta jóvá a tilalom bevezetését a 15 év alatti korosztályra vonatkozóan.