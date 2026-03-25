2026. március 25. szerda Irén, Írisz
Béketárgyalás az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével.
Volodimir Zelenszkij: az USA súlyos árat kér a biztonsági garanciákért

Az Egyesült Államok a Donyec-medence feladásához köti az ukrajnai rendezéshez szükséges biztonsági garanciák nyújtására vonatkozó ajánlatát – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Reuters hírügynökségnek Kijevben adott interjújában.

„Az amerikaiak készek magas szinten véglegesíteni e garanciákat, amint Ukrajna kész lesz kivonulni a Donyec-medencéből" - fogalmazott az ukrán vezető. Hozzátette: ez az erős védelmi vonalak átengedésével járna Oroszországnak, és ezért veszélyt jelentene Ukrajna, s ezáltal egész Európa számára is.

Zelenszkij szerint Moszkva arra számít, hogy Washington elveszti érdeklődését és kivonul az ukrajnai rendezést szolgáló tárgyalásokról. Úgy vélte: Washington, amely most a saját konfliktusára összpontosít Iránnal, az ukrajnai háború gyors lezárásának érdekében nyomást fog gyakorolni a kijevi vezetésre.

„A Közel-Kelet egyértelműen meghatározó szereppel bír Donald Trump elnök számára, és úgy vélem, a következő lépéseire is.

Trump elnök véleményem szerint sajnálatosan továbbra is azt a stratégiát követi, hogy nagyobb nyomást gyakorol az ukrán félre" – tette hozzá.

Az ukrán elnök egyben köszönetet mondott az az amerikai kormányzatnak, amiért fenntartotta a Patriot légvédelmi rakétarendszerek utánpótlását, dacára annak, hogy a közel-keleti harctevékenységek következtében máshol is megnőttek az igények e téren.

„Nem állították le a szállítmányokat számunkra. Nagyon hálás vagyok Trump elnöknek és csapatának. Bár ez a Patriot-rakéta utánpótlás nem fedezi a szükségleteinket" – mondta.

ukrajna

ukrajnai háború

biztonsági garanciák

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Mohamed Szalah keddi bejelentése, mely szerint az idény végén távozik a Liverpooltól – ahogyan ő is fogalmazott – egy korszak lezárásának a kezdetét jelenti. Nem „csak” az ő pályafutásában, de túlzás nélkül állítható: a Liverpool FC történetében.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
 
Most érkezett: mégis van remény a HÉV-szerelvények felújítására?

Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.

Meta and YouTube found liable in landmark social media addiction trial

A woman has been awarded $3m in a verdict that could have implications for hundreds of other cases in the US.

2026. március 25. 21:56
Az iráni koronaherceg is felszólal az amerikai CPAC-en Dallasban
2026. március 25. 21:17
Az amerikaiak máris beruháznak Ukrajnába
