Volodimir Zelenszkij: az USA súlyos árat kér a biztonsági garanciákért

„Az amerikaiak készek magas szinten véglegesíteni e garanciákat, amint Ukrajna kész lesz kivonulni a Donyec-medencéből" - fogalmazott az ukrán vezető. Hozzátette: ez az erős védelmi vonalak átengedésével járna Oroszországnak, és ezért veszélyt jelentene Ukrajna, s ezáltal egész Európa számára is.

Zelenszkij szerint Moszkva arra számít, hogy Washington elveszti érdeklődését és kivonul az ukrajnai rendezést szolgáló tárgyalásokról. Úgy vélte: Washington, amely most a saját konfliktusára összpontosít Iránnal, az ukrajnai háború gyors lezárásának érdekében nyomást fog gyakorolni a kijevi vezetésre.

„A Közel-Kelet egyértelműen meghatározó szereppel bír Donald Trump elnök számára, és úgy vélem, a következő lépéseire is.

Trump elnök véleményem szerint sajnálatosan továbbra is azt a stratégiát követi, hogy nagyobb nyomást gyakorol az ukrán félre" – tette hozzá.

Az ukrán elnök egyben köszönetet mondott az az amerikai kormányzatnak, amiért fenntartotta a Patriot légvédelmi rakétarendszerek utánpótlását, dacára annak, hogy a közel-keleti harctevékenységek következtében máshol is megnőttek az igények e téren.

„Nem állították le a szállítmányokat számunkra. Nagyon hálás vagyok Trump elnöknek és csapatának. Bár ez a Patriot-rakéta utánpótlás nem fedezi a szükségleteinket" – mondta.