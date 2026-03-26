Uniós biztos: Európa megkapta az Egyesült Államoktól a biztosítékot a kereskedelmi megállapodás betartására

Az Európai Unió biztosítékokat kapott az Egyesült Államok részéről arra, hogy betartja a két fél közötti kereskedelmi megállapodást – jelentette ki Valdis Dombrovskis gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos csütörtökön az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén.

Az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti közötti kereskedelmi egyezménnyel kapcsolatos vitában a biztos emlékeztetett arra, hogy a tavaly júliusban tető alá hozott Turnberry-megállapodás, valamint az augusztus 21-i EU-Egyesült Államok közös nyilatkozat jelentős átalakulásokkal jellemezhető időszakban stabilizálta a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatokat. Mint mondta,

az amerikai kereskedelempolitika átalakítását követően az egyezség kiszámíthatóságot biztosított az európai vállalatok és fogyasztók számára.

Valdis Dombrovskis elismerte az Európai Parlament képviselőinek aggályait, különösen az acél- és alumíniumtermékekre kivetett vámokkal kapcsolatban, ugyanakkor kiemelte: az EU gazdasági érdekei megkövetelik az együttműködés folytatását. Hozzátette, az unió számára alapvető fontosságú a megállapodásban vállalt kötelezettségek betartása, mivel az EU hitelessége múlik rajta.

Rámutatott: az Egyesült Államok az Európai Unió legfontosabb kereskedelmi partnere, a két fél közötti gazdasági kapcsolatok több millió munkahelyet tartanak fenn Európában. A 2024-2025-ös időszakban az Atlanti-óceán két partja között 1700 milliárd euró értékben zajlott áruk és szolgáltatások kereskedelme, miközben a kölcsönös befektetések elérték a 4800 milliárd eurót. Az EU globális kereskedelmének mintegy 20 százaléka az Egyesült Államokhoz kötődik - tette hozzá.

A megállapodás megnyitja az utat egy szélesebb körű együttműködés előtt az Egyesült Államokkal, egyebek mellett a gazdasági biztonság, a kritikus nyersanyagok és a kereskedelemkönnyítés területén

– jelentette ki Valdis Dombrovskis, hangsúlyozva, hogy az Európai Bizottság továbbra is éberen figyeli a fejleményeket, különösen az amerikai Section 301 vizsgálatokat – amelyek az amerikai kereskedelmi törvény egyik eszközeként lehetőséget adnak arra, hogy az Egyesült Államok tisztességtelennek ítélt külföldi gyakorlatok esetén akár új vámokat vagy más kereskedelmi intézkedéseket vezessen be, és így a vámok jogi alapját is megteremthetik. Szükség esetén az Európai Bizottság kész megvédeni az európai érdekeket – szögezte le.

Győri Enikő a Fidesz EP-képviselője felszólalásban rámutatott: naponta 4 milliárd euró értékű áru cserél gazdát az Egyesült Államok és az Európai Unió között, ami jól mutatja, hogy mennyire fontos a kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteleten alapuló partnerség. A politikus szerint

„Ursula von der Leyen bizottsági elnök tavaly nyáron «megalázó alkut» kötött az Egyesült Államokkal, amellyel bizonyítékát adta annak, hogy Európa gyenge és zsarolható”.

Úgy fogalmazott, súlyosan egyenlőtlen megállapodás született, amely távolról sem hoz kölcsönös előnyöket. Hangsúlyozta, az európai export után korábban 2-3 százalékos vámot fizettek, a jövőben azonban 15 százalékot fognak, miközben az Egyesült Államok vámmentesen hozza be az ipari árukat az uniós piacra.

Győri Enikő szerint a bizottság azért ment bele a megállapodásba, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogassa Ukrajnát. Mint mondta, Donald Trump elnök az amerikai érdekeket képviselte, míg Ursula von der Leyen Ukrajnáét, nem pedig az európai polgárokét és vállalkozásokét. Hozzátette,

azóta az Egyesült Államok ki is szállt Ukrajna finanszírozásából, és már csak Európa „önti a pénzt egy reménytelen háborúba”.

A képviselő szerint ebben a helyzetben már csak a kármentés maradt, mivel az európai vállalatoknak kiszámíthatóságra és a feszültségek csökkentésére van szükségük.

Végezetül úgy fogalmazott: az Európai Bizottságnak meg kellene tanulnia az amerikai elnöktől, hogyan kell hatékonyan kiállni a saját érdekek mellett.