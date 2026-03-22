Az NLTimes című, angol nyelvű hírportál beszámolója szerint a rendőrség annak hatására indított nyomozást, hogy a hét elején gyanús tevékenységet észlelt egy raktár körül, a Rotterdamtól délre lévő Papendrecht helység külterületén.

A rendőrök csütörtök este megállítottak egy furgont, amely éppen a megfigyelt raktárból hajtott ki. A jármű rejtett rekeszében 688 kilogramm kokaint és egy lőfegyvert találtak. Az intézkedés során a furgon vezetőjét és utasát, egy 45 éves barcelonai és egy 29 éves bilthoveni férfit őrizetbe vettek.

A hatóságok ezt követően az üggyel összefüggésben a szintén dél-hollandiai Klundert egyik raktárában vizsgálódtak, ahol egy hulladéktömörítő konténerben 2535 kilogramm kokaint találtak, valamint egy másik lőfegyvert a raktárban elrejtve.

Ezt követően előállítottak egy 43 éves rotterdami, valamint egy 31 és egy 29 éves, bejelentett lakcím nélküli férfit. További három férfit – egy 39, egy 44 és egy 46 évest – is őrizetbe vettek Bergen op Zoom településen. A lefoglalt kábítószert megsemmisítették – közölték.