ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
sprinkled white amphetamine powder, concept snuff drug addiction.
Nyitókép: Roman Budnyi/Getty Images

Nagy fogás: több mint háromezer kilogramm kokaint foglalt le a rendőrség Hollandiában

Infostart / MTI

A holland rendőrség egy összehangolt műveletben lefoglalt két helyszínen 3223 kilogramm kokaint, és őrizetbe vett nyolc embert – közölte vasárnap az illetékes holland ügyészség.

Az NLTimes című, angol nyelvű hírportál beszámolója szerint a rendőrség annak hatására indított nyomozást, hogy a hét elején gyanús tevékenységet észlelt egy raktár körül, a Rotterdamtól délre lévő Papendrecht helység külterületén.

A rendőrök csütörtök este megállítottak egy furgont, amely éppen a megfigyelt raktárból hajtott ki. A jármű rejtett rekeszében 688 kilogramm kokaint és egy lőfegyvert találtak. Az intézkedés során a furgon vezetőjét és utasát, egy 45 éves barcelonai és egy 29 éves bilthoveni férfit őrizetbe vettek.

A hatóságok ezt követően az üggyel összefüggésben a szintén dél-hollandiai Klundert egyik raktárában vizsgálódtak, ahol egy hulladéktömörítő konténerben 2535 kilogramm kokaint találtak, valamint egy másik lőfegyvert a raktárban elrejtve.

Ezt követően előállítottak egy 43 éves rotterdami, valamint egy 31 és egy 29 éves, bejelentett lakcím nélküli férfit. További három férfit – egy 39, egy 44 és egy 46 évest – is őrizetbe vettek Bergen op Zoom településen. A lefoglalt kábítószert megsemmisítették – közölték.

Kezdőlap    Külföld    Nagy fogás: több mint háromezer kilogramm kokaint foglalt le a rendőrség Hollandiában

rendőrség

drog

hollandia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: „a haza jövőjét dühre építeni nem lehet”

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump ultimátuma után újabb jelzés érkezett, hogy az USA kész bármit megtenni Irán ellen

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US power plant threats 'show desperation', says Iran president as strikes continue across Middle East

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×