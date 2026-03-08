A németeknek gondjaik vannak a kitoloncolásokkal

Míg 22 787 esetben a deportálás sikerrel járt, 32 855 esetben a kitoloncolási eljárás meghiúsult még azelőtt, hogy az érintett személyeket átadhatták volna az illetékes hatóságoknak a repülőtéren. A kudarcok többségének hátterében az állt, hogy a különböző tartományok rendőrségei nem tudták átadni deportálásra az érintett bevándorlókat.

Mintegy 11 ezer esetben a kitoloncolási kérvényt időközben törölték, és csaknem 1600 esetben már a repülőtéri szakaszban hiúsult meg a deportálás.

Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere azt javasolta, hogy

a deportálásra váró személyek mobiltelefonjának bemérésével lehetne javítani a sikeres kitoloncolások arányán.

A miniszter szerint azok esetében lehetne alkalmazni ezt az eljárást, akiket a hatóságok nem találnak meg a deportálás előtt.

Szászország tartomány belügyminisztere, Armin Schuster támogatta az elképzelést, ugyanakkor hangsúlyozta, az még jobb lenne, ha a kitoloncolásra ítélt személyeknek eleve nem is lenne lehetősége elrejtőzni a hatóságok elől. Schuster azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió engedélyezze a deportálásra váró bevándorlók fogva tartását.