Potsdam, 2016. április 14.Claudia Hubatsch némettanár intenzív nyelvtanfolyamot tart 2016. április 14-én a Potsdami Egyetem egyik előadótermében olyan menekülteknek, akik a képzést követően tanárként szeretnének elhelyezkedni Németországban. A szíriai és egyéb háborús övezetből érkezett menekültek nyelvi képzése április 11-én kezdődött az északkeleti nagyvárosban a német kormány integrációs programja keretében. (MTI/EPA/Klaus-Dietmar Gabbert)
Nyitókép: MTI/EPA/Klaus-Dietmar Gabbert

A németeknek gondjaik vannak a kitoloncolásokkal

Infostart / MTI

Tavaly a tervbe vett kitoloncolások mintegy 60 százalékát nem sikerült végrehajtani Németországban - közölte a rendőrség.

Míg 22 787 esetben a deportálás sikerrel járt, 32 855 esetben a kitoloncolási eljárás meghiúsult még azelőtt, hogy az érintett személyeket átadhatták volna az illetékes hatóságoknak a repülőtéren. A kudarcok többségének hátterében az állt, hogy a különböző tartományok rendőrségei nem tudták átadni deportálásra az érintett bevándorlókat.

Mintegy 11 ezer esetben a kitoloncolási kérvényt időközben törölték, és csaknem 1600 esetben már a repülőtéri szakaszban hiúsult meg a deportálás.

Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere azt javasolta, hogy

a deportálásra váró személyek mobiltelefonjának bemérésével lehetne javítani a sikeres kitoloncolások arányán.

A miniszter szerint azok esetében lehetne alkalmazni ezt az eljárást, akiket a hatóságok nem találnak meg a deportálás előtt.

Szászország tartomány belügyminisztere, Armin Schuster támogatta az elképzelést, ugyanakkor hangsúlyozta, az még jobb lenne, ha a kitoloncolásra ítélt személyeknek eleve nem is lenne lehetősége elrejtőzni a hatóságok elől. Schuster azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió engedélyezze a deportálásra váró bevándorlók fogva tartását.

németország

migráció

kitoloncolás

