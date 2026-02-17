Védelmi miniszter: kifogytak az Ukrajnának küldhető rakétakészletek

Németország gyakorlatilag kimerítette azokat a légvédelmi rakétakészleteit, amelyeket még átadhatna Ukrajnának – jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter a Deutschlandfunk rádiónak adott interjúban. A politikus azzal indokolta a kritikus fontosságú lőszerek szállításának késedelmét, hogy Németországnak egyszerűen nincs már több ilyen eszköze – írta a Mandiner.

A még rendelkezésre álló Patriot rakéták a tárcavezető szerint amerikai gyártásúak, és ami a gyártósorokról kikerül, az szinte azonnal Ukrajnába kerül, nagyrészt európai – főként német – finanszírozással.

Közben a The Guardian arról számolt be, hogy az Egyesült Királyságban késik egy lőszergyár beindítása, amelynek 2025 nyarán kellett volna megkezdenie a termelést. A projektet megvalósító BAE Systems szerint a csúszás oka az volt, hogy az építkezés közben döntés született a gyár kapacitásának megduplázásáról.