Johann Wadephul német külügyminiszter (b) az izraeli hivatali partnerével, Gideon Szaárral tartott közös sajtóértekezletén Berlinben 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Védelmi miniszter: kifogytak az Ukrajnának küldhető rakétakészletek

Infostart

Késnek a szállítások, a német külügyminiszter most elmondta, miért.

Németország gyakorlatilag kimerítette azokat a légvédelmi rakétakészleteit, amelyeket még átadhatna Ukrajnának – jelentette ki Johann Wadephul német külügyminiszter a Deutschlandfunk rádiónak adott interjúban. A politikus azzal indokolta a kritikus fontosságú lőszerek szállításának késedelmét, hogy Németországnak egyszerűen nincs már több ilyen eszköze – írta a Mandiner.

A még rendelkezésre álló Patriot rakéták a tárcavezető szerint amerikai gyártásúak, és ami a gyártósorokról kikerül, az szinte azonnal Ukrajnába kerül, nagyrészt európai – főként német – finanszírozással.

Közben a The Guardian arról számolt be, hogy az Egyesült Királyságban késik egy lőszergyár beindítása, amelynek 2025 nyarán kellett volna megkezdenie a termelést. A projektet megvalósító BAE Systems szerint a csúszás oka az volt, hogy az építkezés közben döntés született a gyár kapacitásának megduplázásáról.

Bajban vannak a hazai tejtermelők: bezuhant a tejár, mindent letarol az olcsó import
Elemzők: nagy nevek vannak a Fidesz listáján, de néhányuk szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír

Kegyetlen rezsimmel szövetkezhet Brüsszel, hogy tőlük hordja haza a zöldenergiát

Brutális esésben a népszerű magyar tőzsdei papír: vajon ebből hogy másznak ki?

Jesse Jackson dies aged 84 as Trump pays tribute to 'force of nature' civil rights leader

