2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Potsdam, 2016. április 14.Claudia Hubatsch némettanár intenzív nyelvtanfolyamot tart 2016. április 14-én a Potsdami Egyetem egyik előadótermében olyan menekülteknek, akik a képzést követően tanárként szeretnének elhelyezkedni Németországban. A szíriai és egyéb háborús övezetből érkezett menekültek nyelvi képzése április 11-én kezdődött az északkeleti nagyvárosban a német kormány integrációs programja keretében. (MTI/EPA/Klaus-Dietmar Gabbert)
Nyitókép: MTI/EPA/Klaus-Dietmar Gabbert

Óriási vita a migránsok integrációs tanfolyamairól: a takarékosság jegyében szigorít a német kormány

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Általános vélekedés szerint része a menekültpolitika szigorításának az az intézkedés, amelyet a kormány illetékes hivatala jelentett be az integrációs tanfolyamok tervezett csökkentéséről. Az ellenzéki Baloldal Pártja „katasztrofális következményektől” tart, a Zöldek pedig a társadalomra leselkedő hosszú távú kockázatokra figyelmeztetnek

A Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (Bamf) közleménye szerint az intézkedésre mindenekelőtt takarékossági okokból, a súlyos költségvetési helyzetből fakadóan van szükség. Ennek jegyében korlátozzák a tanfolyamokon résztvevők számát, olyannyira, hogy a részvételre további értesítésig újabb engedélyeket nem adnak ki.

A hivatal levelet küldött a nyelviskoláknak, illetve a más, egyaránt integrációs tanfolyamokat kínáló szolgáltatóknak. Ebben előírta, hogy az eddigiekkel ellentétben a törvényes tartózkodási jogosultsággal nem rendelkező bevándorlókat a jövőben nem szabad ingyenes tanfolyamokra felvenni.

Ugyanakkor javasolta a szolgáltatóknak, tájékoztassák a tanfolyamokra jelentkező bevándorlókat arról hogy „önköltséges résztvevőként” van számukra hely.

Több német hírportál beszámolója szerint ez egyaránt vonatkozik a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültekre, a Németországban tartózkodó ukrán, valamint európai uniós állampolgárokra.

A Der Spiegel ugyanakkor utalt arra, hogy a szigorítás zászlóvivőjének tartott Alexander Dobrindt konzervatív belügyminiszter egyelőre nem nyilatkozott az ügyben. Minisztériumának szóvivője ugyanakkor a közelmúltban azt hangoztatta, hogy a tanfolyamok nyitottak azok számára, akiknek pozitív kilátásaik vannak a Németországban maradásra.

Az ellenzék ugyanakkor az illegális bevándorlás elleni harcot egyik fő célkitűzésének tartott AfD párt kivételével élesen bírálta a szigorítást.

Mind a Zöldek, mind a Baloldal Pártja mindenekelőtt azzal érvelt, hogy a megszorítások hosszú távú kockázatokat jelentenek a munkaerőpiacra, egyidejűleg a társadalomra nézve is.

A Zöldek Pártjának menekültpolitikai szóvivője hangsúlyozta, hogy a Németországban tartózkodó és munkát vállaló külföldieknek minél gyorsabban hozzá kell férniük a nyelvtanfolyamokhoz. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy beilleszkedhessenek a társadalomba.

Hasonlóan foglalt állást a Baloldal Pártjának illetékes szóvivője is. Szerinte a megtakarítás hosszabb távon a költségek növekedésével jár. Ennek kapcsán mindenekelőtt a szociális ellátásoktól való függőség várható erősödésére utalt.

Mindkét párt képviselője egyaránt hangsúlyozta, hogy a német nyelv elsajátítása a sikeres integráció, a szakképzettségen alapuló munkavállalás alapvető előfeltétele.

Németország bevándorlási ország – emelték ki, hangsúlyozva, hogy a sikeres bevándorlás biztosítása érdekében ezt támogató állami intézkedésekre van szükség

A korábbi, a szociáldemokrata SPD-ből, a Zöldek Pártjából és a liberális FDP-ből álló koalíció regnálása idején az integrációs tanfolyamok minden érdeklődő számára nyitva álltak.

A tanfolyamokon elsősorban a német nyelvet tanítják a menekülteknek, ugyanakkor oktatásuk a német történelmet és kultúrát is felöleli.

A belügyminisztérium szóvivője a Der Spiegel szerint mindezzel kapcsolatban azt hangoztatta, hogy a tanfolyamok tartós finanszírozás nem jelenthet megoldást. Állítása szerint azok költségei résztvevőként több ezer eurót tesznek ki.

Utalt arra, hogy a jelenlegi költségvetési helyzetben általános takarékosságra van szükség. Ez vonatkozik az integrációs tanfolyamokra is – tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Óriási vita a migránsok integrációs tanfolyamairól: a takarékosság jegyében szigorít a német kormány

németország

migráció

tanfolyam

