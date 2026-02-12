ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 12. csütörtök
Female checking kilogrammes getting on the scale - self care and body positivity concept - warm flare on left
Nyitókép: fabrycs/Getty Images

Elfogyott a türelem: perli a nagy gyógyszervállalat az olcsó fogyasztószerek gyártóját

Infostart

Elege lett a Novo Nordisknek abból, hogy egy amerikai cég az ő elhízás elleni gyógyszerük olcsó, nem engedélyezett másolatát árusítja, így perre megy.

A Novo Nordisk hétfőn bejelentette, hogy beperelte a Hims & Hers online egészségügyi szolgáltatót az Egyesült Államokban, mert a cég olcsó, nem engedélyezett másolatokat kínált a dán gyógyszergyártó Wegovy elhízás elleni tablettáiból és injekcióiból – írja a CNBC híradása nyomán a Portfolio.

A Reuters arról adott hírt, hogy a gyógyszeripari óriás frankfurti tőzsdén jegyzett részvényei hétfőn 8,4 százalékot emelkedtek, miután a Hims & Hers a hétvégén visszavonta 49 dolláros fogyókúrás tablettáját a dán gyógyszergyártó és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal jogi nyomása után.

A Novo Nordisk azt kéri a bíróságtól, hogy végleg tiltsa el a webáruházat a szabadalmait sértő készítmények értékesítésétől, és emellett kártérítést is követel a társaságtól.

A vállalat jogi igazgatója szerint amit a Hims & Hers csinált, az nem volt több, mint átverés, pláne, mióta véget ért a gyógyszerhiány. Hozzátette, hogy a Hims által kínált szerek nem tesztelt készítmények, amelyek veszélyt jelenthetnek a betegekre, mivel biztonságosságukat és hatékonyságukat az amerikai hatóságok nem ellenőrizték.

A Hims & Hers szombaton bejelentette, hogy leállítja az utánzat tabletták forgalmazását, miután a szövetségi hatóságok vizsgálatot indítottak, és jogi fenyegetések érkeztek a dán gyógyszergyártótól. A vállalat az első hónapra mindössze 49 dollárért kínálta volna a készítményt, ami nagyjából 100 dollárral kevesebb a Novo Nordisk engedélyezett Wegovy tablettájának áránál.

Közleményében a cég úgy fogalmazott: a per „egy dán vállalat nyílt támadása az amerikai betegek milliói ellen”, és azt állította, hogy a nagy gyógyszergyártók ismét „fegyverként használják az amerikai igazságszolgáltatást a fogyasztói választás korlátozására”. A Hims a New York-i tőzsdén forgó papírjai több mint 27 százalékkal estek hétfőn.

A Hims azt állítja, hogy termékei legálisak, mivel „személyre szabott” dózisban készülnek. A Novo viszont azzal vádolja a céget, hogy valójában illegális tömeges gyógyszergyártást folytat.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) még pénteken közölte, hogy jogi lépéseket tervez a Hims ellen. Ennek részeként korlátozhatja a hozzáférést a szükséges alapanyagokhoz, és az Igazságügyi Minisztériumhoz is fordulhat.

