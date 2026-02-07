ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 7. szombat
Konyhakés egy fából készült asztalon.
Nyitókép: Getty Images/Indigo-stock

Sokkoló családi dráma: megölte kisfiát, mert azt gondolta, megszállta az ördög

Infostart

A kórházból a börtönbe vitték azt a 39 éves nőt, akit akit azzal vádolnak, hogy megölte a saját gyermekét az ausztriai Leobenben. A boncolási eredmény megerősítette, hogy a 11 éves fiú a család otthonában elszenvedett szúrt sérülések miatt halt meg. A nő állítólag egyelőre csak annyit mondott, hogy a fiút megszállta az ördög, ezért ragadott kést.

Halálra késeltek egy kisfiút a stájerországi Leobenben. Minden jel arra utal, hogy a gyermek 39 éves édesanyja követte el a gyilkosságot. Samuel mindössze tizenegy évet élt – írja a Kronen Zeitung nyomán az Index.

A saját fiára támadó nő önmagát is megsebesítette, ezért kénytelen volt kihívni a mentőket a helyszínre. Az édesanyát bevitték a kórházba, ahol az ápolók átadták őt a rendőröknek.

A tragédia pontos körülményei még nem ismertek, egyelőre annyit közölt a rendőrég, hogy Michaela S. a család otthonában magához vett egy konyhakést, majd bement a kis lakás nappalijába, ahol több szúrással végzett a fiúval. Állítólag a gyermek torkát is elvágta, miközben a késsel többször is az irányába döfött.

Toxikológiai vizsgálat egyelőre nem készült, de biztos sor kerül rá, mert most senki nem tudja elképzelni, hogy tudta mindenféle ellenállás nélkül kivégezni saját gyermekét az édesanya.

Michaela S. egyelőre nem beszélt sokat az őrült tett indítékéról, de egy mondatot már kihúztak belőle, amely így hangzott: „A fiút megszállta az ördög!”

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (h., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 10:00–22:00, sze.: 12:00–16:00). Az egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.

