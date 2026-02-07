Sokkoló családi dráma: megölte kisfiát, mert azt gondolta, megszállta az ördög

Halálra késeltek egy kisfiút a stájerországi Leobenben. Minden jel arra utal, hogy a gyermek 39 éves édesanyja követte el a gyilkosságot. Samuel mindössze tizenegy évet élt – írja a Kronen Zeitung nyomán az Index.

A saját fiára támadó nő önmagát is megsebesítette, ezért kénytelen volt kihívni a mentőket a helyszínre. Az édesanyát bevitték a kórházba, ahol az ápolók átadták őt a rendőröknek.

A tragédia pontos körülményei még nem ismertek, egyelőre annyit közölt a rendőrég, hogy Michaela S. a család otthonában magához vett egy konyhakést, majd bement a kis lakás nappalijába, ahol több szúrással végzett a fiúval. Állítólag a gyermek torkát is elvágta, miközben a késsel többször is az irányába döfött.

Toxikológiai vizsgálat egyelőre nem készült, de biztos sor kerül rá, mert most senki nem tudja elképzelni, hogy tudta mindenféle ellenállás nélkül kivégezni saját gyermekét az édesanya.

Michaela S. egyelőre nem beszélt sokat az őrült tett indítékéról, de egy mondatot már kihúztak belőle, amely így hangzott: „A fiút megszállta az ördög!”

