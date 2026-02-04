ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda
Az argentin Lionel Messi átveszi a FIFA-világkupát, a vb trófeáját Gianni Infantinótól, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöktől (b) és Tamím bin Hamad ál-Száni sejktől, katari emírtől, miután csapata 4-2-re győzött a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében játszott Argentína-Franciaország mérkőzés 3-3-as hosszabbítása utáni tizenegyes-párbajban a Loszaíl Stadionban 2022. december 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Elutasítja a német kormány a labdarúgó-világbajnokság bojkottját

Infostart

Több mint egy hete támadt vita arról, hogy bojkottálnia kell-e Németországnak a labdarúgó-világbajnokságot. A „lázadás” a fő rendező Egyesült Államok, pontosabban annak elnöke, Donald Trump ellen irányul. Az indok az elnök grönlandi politikája, illetve a minneapolisi fejlemények.

A világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik, a vébék történetében rendkívüli módon három helyszínen, azaz az Egyesült Államok mellett Kanadában és Mexikóban. A selejtezőkre 12 csoportban kerül sor, Németország az E-csoport esélyesének számít, riválisai ugyanis Ecuador, Elefántcsontpart és Curacao.

A szakértők biztos továbbjutásban bíznak, felmerült azonban a vébé esetleges bojkottja. A „kezdeményezői” többek között a labdarúgó szövetség (DFB) egyes képviselői, elsősorban Oke Göttlich alelnök voltak. Később csatlakozott hozzájuk a FIFA volt elnöke, Sepp Blatter. A tisztségéből meglehetősen botrányos körülmények között lemondani kényszerült svájci sportdiplomatát egyébként az elnöki tisztségben az a Gianni Infantino váltotta, aki Donald Trump bizalmasa, és az esetleges bojkottot „kapásból” elutasítja. Mint ahogy végül a bojkott ellen foglalt állást a német szövetség is.

A legújabb fejlemény ugyanakkor, hogy a jelek szerint a német kormány is elérkezettnek látta az időt az állásfoglalásra. Ennek lényege az esetleges bojkott határozott elutasítása.

A német portálok ezzel kapcsolatban Christiane Schenderlein sportért felelős államminisztert idézték.

„A sportot nem szabad felhasználni a külpolitikai kapcsolatok alakítására” – fogalmazott határozottan. A kereszténydemokrata politikus kiemelte azt is, hogy a közelgő vébé rendezője az Egyesült Államok mellett Kanada és Mexikó is, azaz egy esetleges bojkott nem csak Donald Trump elnök országát sújtaná.

A Der Spiegel az államminiszter értékelése kapcsán kiemelte a 2022-es katari világbajnokságon történteket, jobban mondva az akkori tapasztalatokat is. Emlékeztetett arra, hogy a világbajnokság előtt a német politikusokat, valamint sporttisztviselőket erősen foglalkoztatta az ottani emberi jogi helyzet. Mindez azt „eredményezte”, hogy az akkori belügyminiszter, Nancy Faeser a katari lelátón jól látható „One Love” karszalaggal ült, a német válogatott játékosai pedig első találkozójukon tüntetően eltakarták a szájukat.

Christiane Schenderlein minderre úgy emlékezett, hogy meglehetősen kellemetlen helyzet volt. A portálok ezzel kapcsolatban idézték Joshua Kimmichet, a válogatott jelenlegi kapitányát, aki az állimaminiszterével hasonló véleményt fogalmazott meg. „Nem veszek részt politikai vitákban” – jelentette ki, hozzátéve, hogy az a szövetségre tartozik.

„Rájöttünk arra, hogy számunka, játékosok számára aligha produktív politikai véleményt nyilvánítani”

– hangsúlyozta Kimmich.

A Német Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottsága Bend Neuendorf elnökkel az élen legutóbbi nyilatkozatában határozottan a bojkott ellen foglalt állást.

„Hiszünk a sport egyesítő erejében és annak globális hatásában, amelyet a világbajnokság gyakorolhat. Célunk ennek a pozitív hatásnak a megerősítése, nem pedig annak akadályozása állt” – szögezte le többek között a nyilatkozat.

labdarúgás

németország

vb

