Nyitókép: Unsplash.com

Riasztó helyzet állt elő a Fekete-tenger román partjainál

Infostart / MTI

Újabb kisodródott tengeri aknát fedeztek fel a Fekete-tenger romániai partszakaszán, a Midia-foki lőtér közelében – közölte szerdán a román védelmi minisztérium.

A térséget elkerítették és a helyszínre küldték a haditengerészet aknabegyűjtésre kiképzett búvárcsapatát, hogy vizsgálja meg és semmisítse meg a robbanó szerkezetet.

Legutóbb tavaly augusztusban robbantottak fel egy tengeri aknát a Midia-foki lőtéren, amely a közeli Vadu térségében sodródott ki a román partra.

A román védelmi miniszter tavaly novemberben azt mondta: az ukrajnai háború kezdete óta mintegy 140 tengeri aknát gyűjtöttek be és hatástalanítottak a Fekete-tengeren a török, bolgár és román haditengerészet aknaszedő hajói. A három fekete-tengeri NATO-tagország két éve kötött megállapodást Isztambulban a tengeri aknamentesítésre irányuló fokozott együttműködésről.

Hétfőn a román parti őrség egy vízbe hullott drón maradványait fedeztte fel a Midia-fok tengeri kikötőjének, a Duna-Fekete-tenger csatorna torkolatának térségében. A drón maradványait szintén a román haditengerészet búvárcsapata robbantotta fel.

