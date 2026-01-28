ARÉNA - PODCASTOK
Rob Jetten, a 66-os Demokraták (D66) párt vezetõje nyilatkozik a sajtó képviselõinek Hágában 2025. október 30-án, az elõrehozott parlamenti választások másnapján. A holland hírügynökség (ANP) választási szolgálatának legfrissebb elõrejelzése szerint a liberális 66-os Demokraták és a jobboldali Szabadságpárt (PVV) fej fej mellett halad a holland parlamenti választásokon: a szavazatok 97,7 százalékának feldolgozása után mindkét párt 26 mandátumra számíthat a parlament alsóházában.
Három hónap kínlódás után történelmi kormányalakítás jöhet Hollandiában

Várhatóan kisebbségi kormány alakul rekordfiatal, 38 éves miniszterelnökkel az élén Hollandiában. 66 mandátumuk lesz a 150-ből.

Kisebbségi kabinet alakulhat Hollandiában, miután a győztes liberális-centrista D66 párt megállapodott a kormányalakításról két jobbközép párttal – írja a Portfolio a Politico alapján.

Az októberben tartott választást a D66 nevű párt nyerte, melynek elnöke, a 38 éves Rob Jetten Hollandia történetének eddigi legfiatalabb miniszterelnöke lehet. (Hollandiában 1848 óta van miniszterelnök, 1945 előtt a Minisztertanács Elnökének hívták.)

A D66 a Kereszténydemokrata Tömörüléssel (CDA), illetve a jobboldali liberális Szabadság és Demokrácia Néppárttal (VVD) köt koalíciót. Utóbbi sokáig Hollandia vezető pártja volt: a VVD színeiben volt miniszterelnök a jelenlegi NATO-főtitkár, Mark Rutte 2010 és 2024 között.

A koalíciónak 66 mandátuma lesz a 150 fős holland törvényhozásban, ami tízzel kevesebb, mint amennyi a többséghez kell.

A holland választási rendszer sajátosságai (arányos rendszer parlamenti küszöb nélkül) miatt a parlamentbe jellemzően nagyszámú párt jut be, egyesek csak egy-két mandátummal. Emiatt akár három-, négypárti koalíciók is születnek, de kisebbségi kormány alakulására ritkán van példa.

