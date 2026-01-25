ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szövetségi hatóság ellen tüntetnek Minneapolisban 2026. január 24-én, miután a szervezet egyik ügynöke halálosan megsebesített egy 37 éves férfit, Alex Prettit, aki a hatóságok szerint felfegyverkezve jelent meg egy bevándorlási razzián a Minnesota állambeli városban.
Nyitókép: Craig Lassig

Forrnak az indulatok Amerikában az újabb halálos lövés után

Infostart / MTI

Alapos vizsgálatot ígért Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter vasárnap, miután egy nappal korábban egy határőrségi ügynök dulakodás után lelőtt egy tüntetőt, aki a feltételezés szerint fegyverrel fenyegetőzött.

A belbiztonsági miniszter a Fox News hírtelevízió vasárnapi műsorában együttérzéséről és részvétéről biztosította a 37 éves Alex Pretti, kórházi ápoló családját. Ugyanakkor tarthatatlannak nevezte, hogy egyesek akadályozzák a rendvédelmi hatóságok intézkedéseit, és fegyverrel, személyi igazolvány nélkül ellenszegülnek a hatóságnak.

"Ez az egyik oka annak, hogy ilyen helyzeteket látunk kialakulni" – fogalmazott Kristi Noem.

Vasárnap az esetről újabb rövid videó jelent meg az amerikai médiában, amelyben az látható, hogy a férfi telefonon közvetlen közelről filmezi a bevándorlási ügynökök intézkedését, akikkel dulakodásba keveredik, és röviddel később lövések dördülnek. Alex Pretti a helyszínen meghalt. A halálesetet követően szinte azonnal több százan gyűltek össze a helyszín közelében, hogy a szövetségi hatóságok ellen tiltakozzanak.

Alex Pretti családja közleményében hazugságnak nevezte a szövetségi kormányzat tagjainak állítását arról, hogy hozzátartozójuk a nála lévő fegyverrel fenyegette volna a hatósági személyeket.

Tim Walz Minnesota állam demokrata kormányzója "nem kiképzett" szövetségi ügynökökről beszélt, akik az államban intézkednek, és megismételte követelését a bevándorlási rendészet embereinek eltávolításáról.

Teljes vizsgálatot sürgett Bill Cassidy republikánus szenátor a helyi és szövetségi hatóságok bevonásával. A politikus szerint az ügyben a bevándorlási hatóság és a szövetségi belbiztonsági minisztérium hitelessége a tét.

J.D. Vance alelnök vasárnap a közösségi médiában megjelent közleményében úgy vélte, hogy történtek közvetlen következményei annak, hogy

„szélsőbaloldali agitátorok és helyi hatóságok együttműködnek".

„A tervezett káosz ezen szintje egyedülálló Minneapolisban" – fogalmazott J. D. Vance az X közösségi oldalon megjelent bejegyzésben.

Minnesota államban az év elején indult a bevándorlási hatóság átfogó intézkedése több ezer szövetségi ügynökkel azt követően, hogy az államban szövetségi pénzeket is érintő több milliárd dolláros csalássorozatra derült fény, amely egy ott működő szomáliai közösségi szervezeteket érintett.

A bevándorlási intézkedéssorozat heves tüntetéseket váltott ki január eleje óta, január 7-én egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy aktivista tüntetőt, a 37 éves Renee Good-ot, aki autóval elállta a hatóság járműveinek útját.

Kezdőlap    Külföld    Forrnak az indulatok Amerikában az újabb halálos lövés után

usa

minnesota

ice

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kőeső esett Hawaii-on

Kőeső esett Hawaii-on

A Kilauea vulkáni területen lévő Halema’uma’u kráterben 2024. december 23-án kezdődött egy pulzáló, azaz kisebb szünetekkel elválasztott kitöréssorozat, aminek szombaton sorrendben már a 41. felvonása volt. A sziget keleti részén egész nap hulltak kisebb-nagyobb, akár néhány centiméteres nagyságot is elérő vulkáni kőzetdarabok, ami miatt utakat is le kellett zárni. Ezek a kőzetdarabkák két, 500 méter magasra felcsapó lávaszökőkútból származtak.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja az egymilliót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
This is an inflection point, says Minnesota governor as he urges Trump to remove agents after shooting

This is an inflection point, says Minnesota governor as he urges Trump to remove agents after shooting

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by federal immigration officers in Minneapolis on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 21:55
Tarol a lengyelek vállról indítható rakétája, a Piorun
2026. január 25. 21:41
A románok többsége egyesülne Moldovával, a nacionalisták a legnépszerűbbek
×
×
×
×