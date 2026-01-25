Forrnak az indulatok Amerikában az újabb halálos lövés után

A belbiztonsági miniszter a Fox News hírtelevízió vasárnapi műsorában együttérzéséről és részvétéről biztosította a 37 éves Alex Pretti, kórházi ápoló családját. Ugyanakkor tarthatatlannak nevezte, hogy egyesek akadályozzák a rendvédelmi hatóságok intézkedéseit, és fegyverrel, személyi igazolvány nélkül ellenszegülnek a hatóságnak.

"Ez az egyik oka annak, hogy ilyen helyzeteket látunk kialakulni" – fogalmazott Kristi Noem.

Vasárnap az esetről újabb rövid videó jelent meg az amerikai médiában, amelyben az látható, hogy a férfi telefonon közvetlen közelről filmezi a bevándorlási ügynökök intézkedését, akikkel dulakodásba keveredik, és röviddel később lövések dördülnek. Alex Pretti a helyszínen meghalt. A halálesetet követően szinte azonnal több százan gyűltek össze a helyszín közelében, hogy a szövetségi hatóságok ellen tiltakozzanak.

Alex Pretti családja közleményében hazugságnak nevezte a szövetségi kormányzat tagjainak állítását arról, hogy hozzátartozójuk a nála lévő fegyverrel fenyegette volna a hatósági személyeket.

Tim Walz Minnesota állam demokrata kormányzója "nem kiképzett" szövetségi ügynökökről beszélt, akik az államban intézkednek, és megismételte követelését a bevándorlási rendészet embereinek eltávolításáról.

Teljes vizsgálatot sürgett Bill Cassidy republikánus szenátor a helyi és szövetségi hatóságok bevonásával. A politikus szerint az ügyben a bevándorlási hatóság és a szövetségi belbiztonsági minisztérium hitelessége a tét.

J.D. Vance alelnök vasárnap a közösségi médiában megjelent közleményében úgy vélte, hogy történtek közvetlen következményei annak, hogy

„szélsőbaloldali agitátorok és helyi hatóságok együttműködnek".

„A tervezett káosz ezen szintje egyedülálló Minneapolisban" – fogalmazott J. D. Vance az X közösségi oldalon megjelent bejegyzésben.

Minnesota államban az év elején indult a bevándorlási hatóság átfogó intézkedése több ezer szövetségi ügynökkel azt követően, hogy az államban szövetségi pénzeket is érintő több milliárd dolláros csalássorozatra derült fény, amely egy ott működő szomáliai közösségi szervezeteket érintett.

A bevándorlási intézkedéssorozat heves tüntetéseket váltott ki január eleje óta, január 7-én egy bevándorlási ügynök halálosan megsebesített egy aktivista tüntetőt, a 37 éves Renee Good-ot, aki autóval elállta a hatóság járműveinek útját.