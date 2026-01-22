ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.92
usd:
327.19
bux:
123663.54
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendõr egy lezárt úton Sydney Bondi Beach nevû tengerparti strandjánál, ahol ismeretlen fegyveresek lelõttek kilenc embert, sokakat megsebesítettek 2025. december 14-én. Az elkövetõk közül egyet lelõttek a rendõrök, egy másikat elfogtak, õ válságos állapotban van.
Nyitókép: MTI/AP/Mark Baker

Terror az ünnepen: feketébe borult Ausztrália

Infostart / MTI

Gyásznapot tartottak csütörtökön Ausztráliában a december közepén egy zsidó fesztiválon elkövetett fegyveres támadás halálos áldozatainak emlékére.

December 15-én az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózat befolyása alatt álló két fegyveres – apa és fia – 15 embert ölt meg egy hanukaünnepségen a tengerparton, Sydney térségében, két áldozat magyar származású volt. Az ausztrál kormány terrorcselekménynek minősítette a támadást, amely évtizedekre visszamenőleg a legsúlyosabb volt az országban.

Anthony Albanese miniszterelnök csütörtökön megismételte, hogy a fegyveresek egyértelműen az ausztráliai zsidóság tagjai ellen intéztek támadást.

A kormányfő arra kérte az ország lakóit, hogy tartsanak egyperces néma megemlékezést, és ezt az időt szánják arra, hogy „alaposan átgondolják, mi történt, és adózzanak tisztelettel” az áldozatoknak.

A gyásznapra Sydney operaházánál félárbócra eresztették a zászlókat, és országszerte az alkalomhoz illően világították ki az épületeket.

Az ausztrál parlament a gyásznaphoz igazítva, kedden fogadta el a fegyverkorlátozással kapcsolatos új törvényt, és megkezdte a gyűlöletbeszéd elleni törvényjavaslat vitáját is.

A támadás elkövetői közül az apát a rendőrök a helyszínen lelőtték, a fiút terrorizmussal és többszörös gyilkossággal vádolják.

Kezdőlap    Külföld    Terror az ünnepen: feketébe borult Ausztrália

ausztrália

terrortámadás

lövöldözés

mészárlás

bondi beach

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Trump szerint közel vagyunk a békéhez, fontos találkozók sora lesz ma – Percről percre az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Vlagyimir Putyin közölte: hajlandó csatlakozni Donald Trump úgynevezett Béketanácsához, mi több, az állandó tagsághoz szükséges egymilliárd dollárt is befizetné a Kreml. Az orosz elnök arról is beszélt a moszkvai biztonsági tanács szerdai ülésén, hogy az Egyesült Államokban befagyasztott orosz kintlévőségeket Ukrajna újjáépítésére lehetne felhasználni egy békeegyezmény megkötése után. Putyin továbbá megerősítette: Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Trump veje, Jared Kushner csütörtökön Moszkvába érkezik. Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a svájci Davosba tart, hogy a Világgazdasági Fórum helyszínén egyeztessen ma Trumppal. Szerdán Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára tárgyalt Witkoff-fal és Kushnerrel. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új világrend jön? Egyértelműen üzent a német kancellár: bedurvul az erőpolitika

Új világrend jön? Egyértelműen üzent a német kancellár: bedurvul az erőpolitika

Friedrich Merz német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztetett, hogy véget ér az amerikai hegemóniára épülő világrend.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 12:57
Riasztás történt egy japán atomerőműben
2026. január 22. 12:33
Orbán Viktor így üzent a Béketanács megalapítása után
×
×
×
×