2026. január 21. szerda Ágnes
Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter a norvég hivatali partnrével, Espen Barth Eidével tartott sajtóértekezleten Oslóban 2026. január 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/NTB/Jonas Been Henriksen

Kemény válasz érkezett a dánoktól Donald Trump davosi szavai után

Infostart / MTI

A dán külügyminiszter megerősítette szerdán, hogy Grönland nem eladó, és Dánia nem fog emberek sorsáról alkudozni.

„Emberi lényekről nem alkudozunk. Emberek között létrejöhet kereskedelem, de emberek sorsáról nem szokás tárgyalni” – jelentette ki Lars Lokke Rasmussen újságírók előtt. A dán külügyminiszter szerint az pozitív fejlemény, hogy Donald Trump azt mondta Davosban, nem akarja erővel elfoglalni Grönlandot, bár továbbra is megingathatatlanul meg akarja szerezni a Dániához tartozó szigetet.

Az amerikai elnök davosi „beszéde alapján egyértelmű, hogy a célja változatlan” – mondta. „Önmagában véve az pozitív, hogy nem akar katonai erőt bevetni, de ettől a probléma továbbra is fennáll” – tette hozzá a dán miniszter.

Rasmussen felidézte azt a közös elhatározást, amely január 14-én jött létre Washingtonban a dán, a grönlandi és az amerikai külügyminiszter, illetve az amerikai alelnök között. Eszerint magas szintű megbeszéléseket tartanának, hogy megvizsgálják, hogyan tudnák kezelni az amerikai aggályokat anélkül, hogy elfogadhatatlan lépéseket tennének.

„Nem fogunk soha úgy tárgyalni, hogy közben feladjuk az alapelveinket. 2026-ban élünk, egy olyan világrendben, amely a törvényességen, az államok szuverenitásán és a népek önrendelkezési jogán alapul, egy olyan világrendben, amelynek kiépítéséhez az Egyesült Államok is hozzájárult a második világháború után” – mondta Rasmussen.

Donald Trump Davosban a Világgazdasági Fórumon tartott beszédében azt mondta, közvetlen tárgyalásokat akar kezdeményezni Grönland megszerzéséről. Most először azt is kijelentette a Dániához tartozó területtel kapcsolatban, hogy nem akar erőt alkalmazni, de a tulajdonjog megszerzéséhez továbbra is ragaszkodik.

Kemény válasz érkezett a dánoktól Donald Trump davosi szavai után

2026. január 21. 21:51
