ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.95
usd:
331.82
bux:
122311.2
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök, a bajor Keresztényszociális Unió, a CSU elnöke a pártnak az európai parlamenti választások alkalmából tartott müncheni kongresszusán 2024. április 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Leonhard Simon

Összevonna néhány német tartományt a bajor miniszterelnök

Infostart

Nem először állt elő rendkívüli és általában elutasítást kiváltó javaslattal Markus Söder. A kisebbik keresztény párt, a CSU és egyben Bajorország kormányfője ezúttal is ezt tette, és az elutasítás alig váratott magára.

Mindenesetre az indítvány rendkívüli port kavart. A bajor miniszterelnök a javaslattal pártja Bad Staffelsteinben, egy egykori kolostorban tartott zárt ülésén állt elő. Ügy vélte, hogy sok a tizenhat tartomány, ezért a pénzmegtakarítás, a döntéshozatali folyamatok felgyorsítása és általánosságban a hatékonyabb munka érdekében közülük néhány egyesítésére van szükség.

Arra hivatkozott, hogy ez az egész ország érdekeit szolgálja. Szerinte a nagyobb egységek sikeresebbek, mint a kisebbek, ezért az állam struktúráját nagyobb egységekre kell átszervezni. Amikor arról kérdezték, hogy mindez konkrétan mit is jelent, először azt válaszolta, hogy „egész egyszerűen kevesebb tartományra van szükség”.

Néhány tartomány alig életképes, és pénzügyileg Bajorország, illetve más erős tartományok támogatják őket – érvelt azután a bajor miniszterelnök. A jelenlegi struktúra nem hatékony, hosszadalmas koordinációs folyamatokhoz vezet, és gyengíti Németország nemzetközi versenyképességét – tette hozzá. Úgy látja, hogy

a nagyobb egységek sikeresebbek, mint a kisebbek, ezért a szövetségi tartományi struktúrát alapvetően meg kell változtatni.

Odáig azonban nem ment el, hogy az általa „beolvasztásra” ítélt tartományokat megnevezze, viszont arról beszélt, hogy a 16 tartomány felében kevesebb mint hárommillió lakos él – többek között Brémát, a Saar-vidéket, Mecklenburg-Elő-Pomerániát, Hamburgot, Türingiát, Szász-Anhaltot, Brandenburgot és Schleswig-Holsteint említette. Ez a struktúra szerinte már nem naprakész.

Több tartomány hevesen tiltakozott a sajátos összevonási javaslat ellen.

A ZDF közszolgálati médium ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a tartományok esetleges átszervezésének rendkívül nagy akadályai vannak. Először egy vonatkozó szövetségi törvénytervezetre, majd ennek Bundestag-, illetve Bundesrat-beli jóváhagyására, továbbá az érintett tartományok lakóinak referendum általi jóváhagyására lenne szükség.

Berlin és Brandenburg tervezett egyesülése 1996-ban teljes kudarcot vallott

– emlékeztetett a ZDF, utalva arra, hogy Friedrich Merz kereszténydemokrata kancellárnak az ország nehéz gazdasági helyzetében aligha lenne „gusztusa” ilyen jellegű, az állam berendezkedését megbontó reformra.

Több elemző az indítvánnyal kapcsolatban egyetértett abban, hogy a bajor kormányfő a javaslatot egyfajta fenyegetésként tette. Söder, aki 2018 óta a tartomány miniszterelnöke, 2019 óta pedig a CSU vezetője, megígérte a bajoroknak, hogy megváltoztatják a német tartományok közötti költségvetési kiegyenlítési rendszert. Ennek alapján Bajorország fizeti a legtöbbet, megelőzve Baden-Württemberget, míg Berlin a lista utolsó helyén a legnagyobb kedvezményezett.

Az elemzők szerint mostani javaslata ennek jegyében született.

Az indítványnak kevés köze van a reálpolitikához. Mindenesetre Söder megint hallatott magáról.

A német tartományi berendezkedés évszázados múlttal rendelkezik. Az egykori NDK-ban a szovjet megszállás alatt felszámolták a tartományokat, de az újraegyesítéskor Brandenburg, Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia csatlakozott a szövetségi köztársasághoz. Ezzel jöttek létre a mai formában a keleti tartományok. Hamburg, Bréma és Berlin városállamként önálló tartomány.

A tartományok, saját parlamenttel és kormánnyal, átfogó közigazgatási, kulturális, illetve oktatási autonómiával rendelkeznek.

Kezdőlap    Külföld    Összevonna néhány német tartományt a bajor miniszterelnök

bajorország

javaslat

tartomány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Borult, párás, helyenként tartósan ködös idővel indult a péntek, több térségben pedig ónos eső és ónos szitálás is nehezítheti a közlekedést. Elsősorban az északi és keleti országrészben kell csúszós utakra számítani, miközben a nyugati megyékben sűrű, zúzmarás köd rontja a látási viszonyokat.
 

A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

Egyre több a kátyú Budapesten, megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását

Rekordokat döntöget a hazai áram- és gázfogyasztás, kiderült, bírja-e a rendszer

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Az elmúlt napokban a geopolitikai események voltak a befektetők fókuszában, Grönland kérdése továbbra is a terítéken van, miután tegnap este európai katonák érkeztek a szigetre, Trump pedig továbbra sem állt el annak megszerzésétől. Az ázsiai tőzsdék emelkedtek, részben annak is köszönhetően, hogy az USA kereskedelmi megállapodást jelentett be Tajvannal, amely vállalta, hogy az alacsonyabb vámok érdekében jelentős mértékű beruházást fog végrehajtani az Egyesült Államokban. Európában ezzel szemben gyengébb volt a hangulat, a magyar tőzsde viszont fittyet hányt erre és új csúcsot döntött. Az USA-ban szintén igyekeznek pluszban zárni a hetet a tőzsdék, mérsékelt pozitív elmozdulások látszanak. Eközben Donald Trump meglepő módon visszakozott, hogy az eddigi legesélyesebb aspiránsnak gondolt Kevin Hassettet jelölje a Federal Reserve élére.  Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó. Információ és jelentkezés

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem lenne szabad kimenni az utcára? Ezeken a településeken veszélyesen rossz a levegő minősége

Nem lenne szabad kimenni az utcára? Ezeken a településeken veszélyesen rossz a levegő minősége

A csütörtöki mérések szerint 12 városban már a veszélyes kategóriába sorolták a levegő minőségét, további 19 településen pedig szintén aggasztó értékeket regisztráltak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

The president made the threat while a bipartisan group of US lawmakers were visiting Denmark in the hope of easing tensions over the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 17:11
Fontos kérdés a német vádirat után: ha Ukrajna robbantotta fel az Északi Áramlatot, NATO-tagállamra támadt?
2026. január 16. 16:25
Csicsmann László: a Hamász hátralépése még nem jelent fegyverletételt Gázában
×
×
×
×