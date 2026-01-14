ARÉNA - PODCASTOK
Lavina Ausztriában. Forrás:Twitter/iG Último Segundo
Nyitókép: Forrás:Twitter/iG Último Segundo

Lavinát indított el a 13 éves fiú, aztán belehalt egy osztrák sípályán

Infostart

Lavinabalesetben meghalt egy 13 éves cseh fiú Bad Gasteinben, az ausztriai Salzburg közelében.

A fiút Sportgastein nyílt síterepén sodorta el a lavina. A mentőknek sikerült kimenteni a fiatalt, akinek meg is kezdték az újraélesztését, de 20 percig próbákoztak sikertelenül – írja a vaol.hu az orf.at beszámolója alapján.

Az első jelentések szerint a lavina azután zúdult le, hogy a tinédzser barátaival egy meredekebb lejtőn nyílt terepen síelt, ami elindította a lavinát.

A fiatal egy lavinaakadályba rekedt, végül egy Bad Gastein-i hegyimentő, a mentőhelikopter személyzete és szemtanúk találtak meg és ástak ki. Minden orvosi intézkedés ellenére a Lienz/Nikolsdorfból (Kelet-Tirol) érkező Christophorus 7 mentőhelikopter sürgősségi orvosa csak a halál beálltát tudta megállapítani – tették hozzá.

(Nyitóképünk illusztráció)

2026. január 14. 16:32
