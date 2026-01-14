ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.12
usd:
331.64
bux:
118863.12
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A fényesen ragyogó telihold az éjszakai égen.
Nyitókép: Unsplash

A Holddal kapcsolatos terveket készít Oroszország

Infostart / MTI

Maradéktalanul teljesítették az orosz hadiipari vállalatok az állami védelmi megrendeléseket, különös tekintettel a „különleges hadművelet" feladataihoz szükséges fegyverekre és katonai technológiákra - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz első miniszterelnök-helyettes a Vlagyimir Putyin elnöknek hétfőn Moszkvában tett jelentése során.

Manturov közölte, hogy 3 millió 800 ezer ember dolgozik az orosz védelmi iparban, a létszám az elmúlt három évben 800 ezerrel nőtt. Hozzátette, hogy javult a termelékenység is. A helyettes kormányfő elmondta, hogy az orosz feldolgozóipar tavaly az előzetes adatok szerint mintegy három százalékkal nőtt.

„Elismeréssel kell adóznunk azoknak a vállalatoknak, amelyek a nehéz körülmények ellenére is megőrzik a befektetési lendületet. Az elmúlt év három negyedévében a feldolgozóiparban a beruházások 23 százalékkal nőttek, ami körülbelül ötezer milliárd rubelt jelentett" - mondta. (A rubel jelenleg mintegy 4,20 forintot ér.)

Manturov kijelentette, hogy az orosz ipar 2025 első tíz hónapjában 18 százalékkal növelte az exportot - ami szerinte azt jelenti, hogy az orosz vállalatok leküzdötték az új piacokhoz való alkalmazkodás első szakaszát -, és jelenleg termékeik 80 százalékát a „baráti" országokba szállítják.

A tisztségviselő beszámolója szerint a Roszkoszmosz állami vállalat tavaly 17 űrrakétát indított, az orosz műholdcsoport pedig 288-ról 300 egységre bővült.

„Külön kiemelendő az Angara-A5 indítása a Pleszeck űrkikötőből. Ez a védelmi minisztérium számára juttatott el műholdat geostacionárius pályára. Korábban ilyen feladatokat csak a Bajkonur űrkikötőből tudtunk végrehajtani" - hangoztatta.

„A következő lépés az Angara kiterjedt használata lesz a Vosztocsnij űrkikötőből, egyebek között az orosz űrállomás feladataival kapcsolatban, majd később a pilóta nélküli űrkutatás és a Holddal kapcsolatos feladatok végrehajtásának céljából."

A miniszterelnök-helyettes szerint az űriparban működő vállalkozások bevételei tavaly tíz százalékkal nőttek.

Kezdőlap    Külföld    A Holddal kapcsolatos terveket készít Oroszország

orosz

vlagyimir putyin

hold

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc a sorkatonaságról: nem ördögtől való dolog, számos előnye van

Kaiser Ferenc a sorkatonaságról: nem ördögtől való dolog, számos előnye van

A modern harcászati eszközök korában is fontos szerepe van a honvédségi élő erőnek, amelyet nemcsak a harctéren, hanem vis maior helyzetekben is be lehet vetni – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Úgy véli, az orosz–ukrán háború menetétől és az Egyesült Államok politikai hozzáállásától is függ, hogy a jövőben hány ország dönt úgy a horvátokhoz hasonlóan, hogy be- vagy visszavezeti a sorkatonaságot.
Andrej Babiš részleteket árult el a lőszer-kezdeményezésről, Petr Fiala őrjöng

Andrej Babiš részleteket árult el a lőszer-kezdeményezésről, Petr Fiala őrjöng

Éles politikai vita bontakozott ki Csehországban az Ukrajnának szánt lőszerszállítások miatt. A jelenlegi miniszterelnök, Andrej Babiš azt állítja: a korábbi kormány több száz milliárd koronányi fegyverüzletet bonyolított le úgy, hogy erről sem a parlament, sem a közvélemény nem kapott világos tájékoztatást. Petr Fiala volt kormányfő viszont azzal vádolja Babišt, hogy felelőtlen nyilatkozataival emberek és cégek biztonságát veszélyezteti.
 

Szakértő: egy trükk is kellett ahhoz, hogy Oroszország ellenálljon az uniós szankcióknak

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Ballisztikus rakéták zúdultak Ukrajnára, betörtek az oroszok Kosztyantynivkába - Az ukrán frontról szerdán, percről percre

Ma hajnalban újabb súlyos ballisztikus rakétatámadás érte Ukrajnát: az oroszok most Dnyipró városát célozták. Kijevben nagy részében nincs áram, se fűtés, a tegnapi parlamenti ülést is hidegben tarottták. Orosz katonák törtek be Kosztyantynivkába, emellett Mirnohrad is végveszélybe került. A súlyos orosz támadások után a béketárgyalások üteme lelassulni látszik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk

Áll a bál Puzsér Róbert új biznisze körül: súlyos vádakat kapott a kritikus, csattanós választ adott rájuk

Egy Facebook-csoportban megosztott e-mail alapján súlyos vádak érték Puzsér Róbertet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Trump vows 'very strong action' if Iran executes protesters

Relatives of an arrested protester tell BBC Persian he is due to be executed on Wednesday, as the death toll from demonstrations reportedly exceeds 2,400.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 06:00
Kaiser Ferenc a sorkatonaságról: nem ördögtől való dolog, számos előnye van
2026. január 13. 21:35
Lavina ragadta el a síelő nőt és kedvencét – videó
×
×
×
×