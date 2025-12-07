ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap
Füstfelhõ egy elektronikai eszközöket gyártó iparvállalat munkácsi telephelyén, melyet orosz rakétatámadás ért 2025. augusztus 21-én hajnalban.
Nyitókép: Nemes János

Ukrajna még hetekig vacogni fog

Infostart / MTI

Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetője, az Ukrenerho szerint a pénteki nagy orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe.

Vitalij Zajcsenko, az Ukrenerho vezetője az ukrán állami televízió híradójában nyilatkozva elmondta, hogy a helyzet súlyos, a helyreállítási munkálatok hetekig, nem pedig napokig fognak tartani.

A kiterjedt károk miatt a legtöbb régióban a tervezett áramszünetek időtartamát 4-8 óráról 12-16 órára emelték, ami gyakran a vízszolgáltatás kimaradásával is jár - mondta Zajcsenko.

A szombatra virradóra végrehajtott orosz csapások Ukrajna egész területén energetikai létesítményeket céloztak.

A washingtoni székhelyű CSIS intézet becslése szerint a támadásban körülbelül 653 drón és 51 rakéta, illetve manőverező robotrepülőgép vett részt, ezzel ez a háború valószínűleg harmadik legnagyobb légicsapása volt.

ukrajna

rakétatámadás

áramellátás

Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetője, az Ukrenerho szerint a pénteki nagy orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe.
