Christina Fugazi polgármester (j3) más hivatalos személyek társaságában nyilatkozik a kaliforniai Stocktonban 2025. november 29-én, miután lövöldözés volt egy családi összejövetelen, és négy személy  köztük gyermek és felnõtt  életét vesztette, tíz pedig megsebesült. A tettest még keresik.
Nyitókép: Ethan Swope

Gyermekáldozatok is vannak Stocktonban - megjöttek az első fotók a helyszínről

Infostart / MTI

Gyermekek is vannak a kaliforniai lövöldözés áldozatai között - közölte San Joaquin megye seriffhivatalának szóvivője vasárnap az előző este elkövetett, legkevesebb 4 halálos áldozatot követelő bűncselekménnyel kapcsolatban.

Heather Brent sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a halálos áldozatokon kívül 10 ember megsebesült. Hozzátette, hogy az előzetes vizsgálat szerint minden bizonnyal célzott támadásról van szó.

Stockton, 2025. november 30. Helyszínt biztosító rendõrautó a kaliforniai Stocktonban 2025. november 29-én, miután lövöldözés volt egy családi összejövetelen, és négy személy  köztük gyermek és felnõtt  életét vesztette, tíz pedig megsebesült. A tettest még keresik. MTI/EPA/John G. Mabanglo
Az elkövető után hajszát indítottak, a hatóságok a lakosság segítségét kérték az elfogása érdekében.

A nyomozás zajlik, így indítékról és egyéb részletekről egyelőre nem adtak tájékoztatást, ahogy az áldozatok személyazonosságát és a sebesültek állapotát sem hozták nyilvánosságra.

Stockton, 2025. november 30. Helyszínt biztosító rendõrök a kaliforniai Stocktonban 2025. november 29-én, miután lövöldözés volt egy családi összejövetelen, és négy személy  köztük gyermek és felnõtt  életét vesztette, tíz pedig megsebesült. A tettest még keresik. MTI/AP/Ethan Swope
A korábbi közlések szerint a támadó egy családi összejövetelen nyitott tüzet Stockton városában egy rendezvényteremben. Helyi források azt is közölték, hogy egy gyerek születésnapját ünnepelték éppen.

Stockton, 2025. november 30. Helyszínelõ rendõr a kaliforniai Stocktonban 2025. november 29-én, miután lövöldözés volt egy családi összejövetelen, és négy személy  köztük gyermek és felnõtt  életét vesztette, tíz pedig megsebesült. A tettest még keresik. MTI/EPA/John G. Mabanglo
"A családoknak együtt kell tölteniük az időt és nem a kórházban szeretteik oldalán állva imádkozni a túlélésükért" - nyilatkozott Christina Fugazi, Stockton polgármestere.

Stockton 320 ezres nagyváros 60 kilométerre délre Sacramentótól, Kalifornia állam fővárosától.

