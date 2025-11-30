Gyermekáldozatok is vannak Stocktonban - megjöttek az első fotók a helyszínről

Heather Brent sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a halálos áldozatokon kívül 10 ember megsebesült. Hozzátette, hogy az előzetes vizsgálat szerint minden bizonnyal célzott támadásról van szó.

Stockton, 2025. november 30. Helyszínt biztosító rendõrautó a kaliforniai Stocktonban 2025. november 29-én, miután lövöldözés volt egy családi összejövetelen, és négy személy  köztük gyermek és felnõtt  életét vesztette, tíz pedig megsebesült. A tettest még keresik. MTI/EPA/John G. Mabanglo

Az elkövető után hajszát indítottak, a hatóságok a lakosság segítségét kérték az elfogása érdekében.

A nyomozás zajlik, így indítékról és egyéb részletekről egyelőre nem adtak tájékoztatást, ahogy az áldozatok személyazonosságát és a sebesültek állapotát sem hozták nyilvánosságra.

Stockton, 2025. november 30. Helyszínt biztosító rendõrök a kaliforniai Stocktonban 2025. november 29-én, miután lövöldözés volt egy családi összejövetelen, és négy személy  köztük gyermek és felnõtt  életét vesztette, tíz pedig megsebesült. A tettest még keresik. MTI/AP/Ethan Swope

A korábbi közlések szerint a támadó egy családi összejövetelen nyitott tüzet Stockton városában egy rendezvényteremben. Helyi források azt is közölték, hogy egy gyerek születésnapját ünnepelték éppen.

Stockton, 2025. november 30. Helyszínelõ rendõr a kaliforniai Stocktonban 2025. november 29-én, miután lövöldözés volt egy családi összejövetelen, és négy személy  köztük gyermek és felnõtt  életét vesztette, tíz pedig megsebesült. A tettest még keresik. MTI/EPA/John G. Mabanglo

"A családoknak együtt kell tölteniük az időt és nem a kórházban szeretteik oldalán állva imádkozni a túlélésükért" - nyilatkozott Christina Fugazi, Stockton polgármestere.

Stockton 320 ezres nagyváros 60 kilométerre délre Sacramentótól, Kalifornia állam fővárosától.